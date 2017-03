Xe tải chở đá tông tàu hỏa, đầu tàu lật nghiêng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô tải chở đá mang BKS 29L-354.30 do tài xế Bùi Văn Kiều (trú tại Kim Bôi, Hòa Bình) điều khiển đang lưu thông qua đường ngang do địa phương cảnh giới thì bất ngờ bị tàu NA2 do lái tàu Trần Quang Tùng và trưởng tàu Hoàng Văn Chương điều khiển tông trúng.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú tông mạnh khiến tài xế ô tô tải bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại BV Nông nghiệp.

Tại hiện trường vụ tàu hỏa đâm xe tải, đầu máy DI3E-719 bị đổ nghiêng cách đường sắt khoảng 7 m, trật bánh một toa xe, hư hỏng đường bốn cầu ray. Xe ô tô tải bị đầu tàu đè nát bét.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn, đồng thời phân luồng giao thông.

Hiện ngành đường sắt đã điều động một cẩu 100 tấn đường sắt và một cẩu 100 tấn đường bộ đến để khắc phục hậu quả. Dự kiến sẽ thông đường sau bốn giờ khi cẩu tới hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.