Xe tải chở gỗ ủi sập ba tiệm phở

Ông Toàn bị gạch đá gây chấn thương vùng bụng - Ảnh: Tô Phương



Tại hiện trường, chiếc xe tải ủi sập các phòng ngủ khiến hàng loạt bức tường đổ sập. Rất may ba căn nhà trên đều là các quán bán phở buổi sáng nên thời điểm xe tông vào, hầu hết những người trong nhà đã thức giấc đi chợ hoặc chuẩn bị nấu nướng nên thương vong về người không đáng kể.



Tuy nhiên, vụ tai nạn cũng làm ông Lại Thế Toàn (51 tuổi, quê Thái Bình) không kịp chạy thoát nên bị gạch đá đè gây chấn thương vùng bụng và chân. Riêng anh Nguyễn Mạnh Tùng (27 tuổi, quê Thái Bình) là người duy nhất đang ngủ trong nhà, bị một bức tường và tủ lạnh đổ sập làm kẹt trong nhà, rất may hàng xóm đã giải cứu kịp thời.



Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải ngất xỉu trên cabin nhưng không bị thương nghiêm trọng. Làm việc với công an, tài xế xe tải khai tên Nguyễn Văn Cảnh (35 tuổi, quê Tây Ninh) lý giải nguyên nhân gây tai nạn là do bàn đạp thắng của xe bị dính, không điều khiển được.



Xe tải lủi thẳng qua ba nhà liền kề, làm nhiều bức tường và mái che dùng để bán phở đổ sập - Ảnh: Tô Phương