Xe tải chở hơn 1.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 2 giờ ngày 26-7, Tổ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) tuyến Quốc lộ 13 đã phát hiện xe tải mang biển số 51C-235.56, do tài xế Ninh Quốc Bảo Lâm (ngụ Bình Phước) điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng thu giữ số rượu.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên thùng xe chở 1.088 chai rượu ngoại các loại, trong đó có 933 chai rượu mang nhãn hiệu Bacardi; 89 chai rượu Chivas 18. Tuy nhiên tài xế Lâm đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số rượu trên.

Tài xế Lâm khai nhận, số rượu nêu trên được một người phụ nữ tên Hương thuê vận chuyển từ Bình Phước về chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM) tiêu thụ. Cùng ngày, tài xế Long cùng xe tải chở số rượu trên được bàn giao cho Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.