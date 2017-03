Xe tải cuốn xe máy vào gầm, một thanh niên thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang biển số 63C-051.73 do Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, trú tại huyện Tân Hưng, Long An) điều khiển theo hướng Phan Thiết đi TP.HCM. Khi đến vị trí trên thì va chạm với xe mô tô mang biển số 72L6-3468 do Trần Thanh Phong (20 tuổi, trú tại thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đang lưu thông theo chiều ngược lại khiến anh Phong tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bể nát, nằm gọn dưới gầm xe tải. Vụ việc đang được Công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra, làm rõ để xử lý.