Xe tải đâm chết người tâm thần rồi bỏ chạy

Vụ tai nạn trên được ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, xảy ra vào hồi 1h sáng ngày 9/ 8 trên tuyến quốc Lộ 1A đoạn chạy qua thôn Tiền Phong xã Tân Dân.



Sau khi gây tai nạn làm một phụ nữ chết ngay tại chỗ lái xe đã rồ ga bỏ chạy. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Chung sinh năm 1978, người xã Hải Lĩnh.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chị Chung mắc bệnh tâm thần, người nhà đã xích lại, nhưng do bị tuột xích chạy ra đường trong lúc trời tối nên dẫn đến hậu quả đau lòng trên.



Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nhà 1km, trên chân vẫn còn một đoạn giây xích bị đứt. Sau vụ tai nạn, gia đình đã đến nhận xác nạn nhân về an táng.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra làm rõ.





Theo Vnmedia.vn