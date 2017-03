Xe tải đâm liên tiếp hai xe máy, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô tải biển kiểm soát 76M-2694 chưa rõ người điều khiển, chạy theo hướng Bắc- Nam, đến khu vực trên đã tông vào xe môtô mang biển số 76C1-01551, trên xe có 3 người là Phan Thanh Hùng, Lê Thị Mến cùng cậu con trai 8 tuổi tên là Phan Thanh Huy đang đi ngược chiều, sau đó tông tiếp vào xe môtô biển số 76V3-1883 trên xe có 2 người là Nguyễn Văn Đông và Ao Thị Thanh, 35 tuổi, đều ở xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn.



Hậu quả là anh Hùng, chị Mến chết tại chỗ 3 người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.



Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ôtô đã bỏ trốn nhưng theo phản ánh của người dân tài xế ôtô đã điều khiển phương tiện có dấu hiệu say rượu bia. Khi tông vào 2 xe máy chiếc xe trên kéo nạn nhân đi gần 10m và tông vào thành cầu sông Kinh xe mới dừng lại.



Trước đó, một vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 18 giờ 15 ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Hùng - Hiệu phó Trường Trung học phổ thông huyện Bình Sơn lái xe ôtô mang biển kiểm soát 73L-9822 chạy từ hướng Thị trấn Châu Ổ ra đến ngoài ga Trị Bình khoảng 200m thuộc địa phận xã Bình Chánh thì đâm từ phía sau vào xe máy do ông Trần Đức Vân 64 tuổi trú tại Thôn Nam Bình xã Bình Nguyên.



Cú va chạm làm ông Vân văng xuống cống cách chỗ xảy ra tai nạn 5m, xe máy bị xe ôtô kéo lê gần 30m trên đường. Ông Vân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Núi Thành (Quảng Nam ) để cấp cứu nhưng thương tích quá nặng đã dẫn đến tử vong.



Sau khi gây tai nạn, ông Hùng thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu lại tiếp tục điều khiển xe ôtô chạy trốn, đưa xe của mình về gara ở xã Bình Thạnh để sửa chữa. Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng công an huyện Bình Sơn đã nhanh chóng tìm tung tích và đã phát hiện, di lý ông Hùng về trụ sở công an huyện.



Hai vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.





Theo Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)