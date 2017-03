Xe tải đâm xe khách, 2 người chết

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: N.AN

Theo nhiều người chứng kiến, vào thời điểm trên, chiếc xe khách của Hợp tác xã dịch vụ tận tải Bình Minh (Nghệ An) chạy từ Hà Tĩnh ra Nghệ An với tốc độ nhanh, do trời mưa đường trơn, phanh gấp nên lao ra mặt đường và bị chiếc xe tải chở đầy két bia băng tới đâm ngang.

Cú đâm mạnh khiến hai xe quay đầu cùng chiều vào Hà Tĩnh, xe tải lật nghiêng, đầu xe nát bét.

Lái chính Trần Phong Vũ (26 tuổi) và lái phụ Đào Xuân Toàn (28 tuổi), đều trú ở Hà Tĩnh cùng chết, mắc kẹt trong cabin.

Lái xe khách là Nguyễn Đình Đức (34 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) cùng hơn 10 hành khách bị thương. Trong đó, 4 người bị thương nặng đã được đưa sang Vinh cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và cẩu hai chiếc xe tránh sách tắc giao thông.

Trước đó lúc 3g sáng 6-8, tại địa điểm vụ tai nạn trên cũng đã xảy ra vụ xe khách đâm xe tải khiến 13 người bị thương, ách tắc quốc lộ 1A hơn bốn giờ.

Theo N.AN (TTO)