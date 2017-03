Xe tải đâm xe khách, 30 người thoát chết

Xe tải biển số 54Y-2531 do anh Nguyễn Hoàng (SN 1970, trú tại Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc- Nam, khi đến địa điểm trên đã bất ngờ đâm vào xe khách mang biển số 16L-3439 (của Công ty Hoàng Long) do anh Phạm Văn Hòa (SN 1978) điều khiển, chạy cùng chiều, chở 30 hành khách.

Vụ tai nạn xảy ra đã làm cho hai xe bị hư hỏng nặng không thể lưu thông. Tài xế xe khách đã phải liên lạc với công ty để điều động xe cho các hành khách tiếp tục lên đường.

Hiện công an huyện Hương Trà đang điều tra làm rõ vụ việc.