Xe tải đâm xe máy chở 4, hai người chết tại chỗ

Hiện trường tai nạn - Ảnh: SƠN BÌNH



Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, tại thời điểm trên, xe tải lưu thông từ hướng An Sương về thành phố, bất ngờ đâm sầm vào xe máy chở bốn, kéo lê xe máy trê n có bốn người hàng chục mét mới dừng lại.Tài xế xe tải nhẹ này tên Vũ Đình Thuần (sinh năm 1975 trú tại quận 2, TP.HCM) cầm lái.Do cú đâm quá mạnh, hai người trên xe gắn máy chết ngay tại chỗ gồm một nam và một nữ. Bước đầu qua xác minh giấy tờ thì nạn nhân nam là Đặng Hùng Cường (SN 1992, quê ở Phù Cát, Bình Định). Nạn nhân nữ vẫn chưa rõ danh tính. Hai nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện đa khoa Cộng Hòa trong tình trạng nguy kịch.Tại hiện trường chiếc xe tải móp méo, hư hỏng nặng phần đầu. Xe gắn máy nát bét nằm dưới gầm xe tải. Căn cứ vào dấu vết hiện trường, đội xử lý giao thông quận 12 nhận định xe máy chạy ngược hướng với xe tải, tạo ra cú tông trực diện mạnh nhưng chưa xác dịnh hướng xuất phát của xe máy.Cảnh sát giao thông quận 12, công an phường Tân Thới Nhất cùng các ban ngành liên quan đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc và điều tiết giao thông.Vụ tai nạn đã khiến giao thông khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.Khoảng 7g20 hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa.Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.Theo SƠN BÌNH - ĐẠI VIỆT (TTO)