Xe tải đối đầu, tài xế chết thảm trong cabin

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 57L-9368 do Nguyễn Hoài Hận (26 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển chở theo một máy xúc đất lưu thông trên đường Phan Văn Trị; khi đến trước nhà số 14 thì bất ngờ mất lái tông vào dải phân cách giữa đường.

Đầu xe tải biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn, tài xế đã chết thảm ngay trong cabin

Chưa dừng lại, chiếc xe tải do Hận cầm lái còn lao sang làn đường đối diện, tông trực diện vào một xe tải loại nhỏ BKS 57L-382 do tài xế Nguyễn Anh Dũng (43 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển. Cú tông kinh hoàng khiến đầu xe tải nhỏ biến dạng, tài xế Dũng kẹt cứng và chết tại cabin, chiếc máy xúc trên thùng xe tải lớn cũng lật nhào xuống đường.

Chiếc xe gây tai nạn cũng hư hỏng nặng

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng công an quận Gò Vấp đã có mặt để xử lý hiện trường. Đến 8h sáng cùng ngày, các phương tiện liên quan được di rời về trụ sở để làm rõ.

Liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, khoảng 9h sáng cùng ngày tại ngã tư Trung Chánh (quận 12) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khác do xe container gây ra. Chiếc xe đầu kéo BKS: 30F – 1726 do Lê Thanh Phúc (27 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển hướng từ ngã tư An Sương đi huyện Củ Chi đã mất phanh tông vào 4 ô tô dừng chờ đèn đỏ.

Sự cố xảy ra khiến cả 4 xe ô tô hư hỏng, móp méo, kính bể vỡ vụn. Riêng xe đầu kéo chỉ bị thương nhẹ. Rất may không có thương tích về người.

Theo Thế Phong (Dân trí)