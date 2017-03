Xe tải lật, cầu Rạch Miễu ách tắc giao thông

Theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế Thượng Hoàng Long (SN 1982, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe tải BKS 49H- 5172 chở mạt cưa, hướng Tiền Giang về Bến Tre, vừa đổ cầu Rạch Miễu thì đâm vào dải phân cách cứng thành cầu, sau đó lật ngang, trượt dài thêm hơn 70 m mới dừng lại.

Xe tải lật và trượt dài trên cầu Rạch Miễu sáng 12-9



Rất may, vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, không có người qua lại nên không xảy ra thương vong. Tài xế và phụ xe bị thương nhẹ. Công an xã Thới Sơn đã huy động hơn 10 công an điều tiết giao thông. Nguyên nhân ban đầu được tài xế khai là do kẹt ga.



Hiện cứu hộ đang chuẩn bị cẩu xe bị nạn đi nơi khác. Dự kiến đến khoảng 9 giờ giao thông khu vực sẽ được thông suốt.

Theo M.Sơn (NLĐO)