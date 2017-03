Xe tải lật ngang đường, QL 1A tắc hơn 10 km

Vào khảng 10 gờ sáng nay, quốc lộ 1A đoạn từ phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa đến địa phận huyện Hoằng Hóa đã bị tắc nghẽn, tê liệt hoàn toàn hàng chục km trong nhiều giờ đồng hồ.









Chiếc xe tải chở tre nứa lật ngang đường.



Theo Dân trí



Nguyên nhân chính dẫn đến tắc đường là do chiếc xe tải mang BKS 36M - 4456 đang lưu thông hướng Nam - Bắc, khi qua cầu khu vực Tào Xuyên được khoảng 500m thì bất ngờ lật nhào nằm chắn ngang đường, hàng trăm cây tre cùng vật liệu nằm trên xe đổ ngổn ngang trên đường.Ngoài việc chiếc xe tải lật nhào ra đường làm tắc nghẽn giao thông thì tại đoạn đường này đang thi công mở rộng, có rất nhiều xe tải chở đất đá, xe lu đang thi công khiến cho giao thông qua lại càng khó khắn hơn.Đặc biệt, tại phía Nam cầu Tào Xuyên, các công nhân thi công đường đã đào một hố sâu và to để gia cố phần đường. Đoạn đường ngay Trạm thu phí Tào Xuyên cũ cũng đang thi công xây dựng cống thoát nước làm cho giao thông qua đây rất khó khăn dẫn đến tắc nghẽn.Hàng chục chiến sĩ CSGT, công an Thanh Hóa và Thanh tra giao thông Thanh Hóa đã được huy động vào cuộc để phân làn đường, điều tiết giao thông từ phía bắc cầu Hàm Rồng vượt đến phía Nam cầu Tào Xuyên.Đến 11 giờ 30, giao thông đoạn qua khu vực phía Bắc thành phố Thanh Hoá và huyện Hoằng Hoá mới dần trở lại bình thường.