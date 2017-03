Xe tải mất lái lao lên vệ đường cán chết người

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải mang biển số 38C-018.31 do anh Lê Doãn Hoàn (sinh năm 1972) trú xã Thạch Bắc, huyện Lộc Hà điều khiển, đến đoạn đường thị tứ Thạch Châu thì mất lái lao sang làn đường bên trái, đâm trực diện vào ông Lê Đình Linh ở xã Thạch Châu đi xe máy theo hướng ngược lại. Chiếc xe tải tiếp tục lao lên lề đường đâm thẳng vào nhà dân sau đó mới dừng lại. Hậu quả ông Lê Đình Linh chết tại chỗ, tại hiện trường chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, đầu máy ô tô và buồng lái bị dập nát.





Công an huyện Lộc Hà đã đến hiện trường bảo vệ an ninh trật tự, điều tra vụ việc và đưa xe cứu hộ đến để đưa xe tải ra khỏi hiện trường. Hàng trăm người hiếu kỳ đến xem làm đoạn đường này tắc nghẽn. Công an huyện Lộc Hà phải tăng cường lực lượng phân luồng giao thông.