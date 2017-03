Xe tải né trạm thu phí "băm nát" đường dân sinh

Đường tỉnh lộ 768 dài trên 16km từ ngã ba Gạc Nai thuộc phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa đến cầu Thủ Biên ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) mặc dù đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng nhưng tại hai tuyến đường nhánh từ đường 768 ra đường Đồng Khởi ở thành phố Biên Hòa đã xây 2 trạm thu phí giao thông và đi vào hoạt động từ đầu tháng 11 này.



Đoạn đường trên do Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư.



Đường Đồng Khởi là tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại cho hơn 60.000 cư dân, học sinh và người lao động của 2 phường Tân Phong và Trảng Dài. Tuy mới đưa vào hoạt động gần ba tuần nay, nhưng phần lớn xe có tải trọng lớn đều tìm cách né trạm thu phí, đi vào các đường dân sinh thuộc hai phường nói trên.



Theo nhiều người dân ở hai phường trên, trung bình mỗi ngày có hàng trăm xe tải tìm mọi cách đi vào các tuyến đường do địa phương cùng nhân dân làm theo phương thức xã hội hóa để tránh đóng tiền thu phí.



Những chiếc xe tải trên đang "băm nát" cả chục tuyến đường nội bộ vốn chỉ phuc vụ cho việc đi lại bằng xe gắn máy, xe vận tải nhẹ của nhân dân. Nhiều khu phố đã tự làm barie để cảnh báo và ngăn chặn xe tải đi vào nhưng đều vô hiệu bởi sau đó bị các tài xế xe tải hung hãn cho xe ủi đi.



Ông Lâm Tấn Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài cho biết, chính quyền phường đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân, Ban giao thông thành phố Biên Hòa đặt biển báo các xe quá tải, chạy quá vận tốc để hạn chế lượng xe tham gia trên các tuyến đường trong các khu phố. Bên cạnh đó, các đội cảnh sát giao thông cũng cần thường xuyên túc trực để kiên quyết xử lý các trường hợp xe quá tải chạy vào các tuyến đường thuộc khu dân cư.



Trên địa bàn Đồng Nai thời gian qua, tình trạng xe quá tải né Trạm cân Dầu Giây đã làm hư hỏng hàng chục tuyến đường liên xã, liên huyện với thiệt hại hàng chục tỷ đồng./.





Theo Minh Hưng (TTXVN/Vietnam+)