Xe tải tông chết người trên quốc lộ 1A rồi bỏ chạy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 chiều 7-1, ông Đậu Ngọc Nhã (70 tuổi, trú xã Diễn Trung huyện Diễn Châu) điều khiển máy mang BKS 37P5-72.97 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng TP. HCM-Hà Nội.



Hiện trường vụ tai nạn xe tải đã bỏ chạy, ông Đậu Ngọc Nhã tử vong.



Khi ông Nhã đi đến đoạn trước khu vực hệ thống phòng vé xe Văn Minh (xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) thì gặp xe ô tô khách giường nằm mang BKS 38N-3480 (thuộc Công ty Du lịch Văn Minh) đang đỗ bên đường. Ông Nhã phải điều khiển xe máy sang làn xe ô tô, cùng lúc đó chiếc xe tải lao tới, tông vào xe ông Nhã. Cú tông mạnh khiến ông Nhã tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe tải tiếp tục tăng tốc, lái xe bỏ chạy trốn khỏi hiện trường.

Khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông trên, lực lượng CSGT Công an huyện Diễn Châu và Đội CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân làn đường, tránh ách tắc giao thông kéo dài và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.