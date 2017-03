Xe tải tông ô tô khách, 3 người thương vong

Rạng sáng 13-4, tại Km 623, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 7, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) xe tải tông vào ô tô khách chở hàng khiến tài xế xe tải tử vong, hai phụ xe bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.Anh

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải 36C-094.13 do tài xế Trịnh Xuân Lai (quê Nam Định) điều khiển chạy hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi xe chạy qua khu vực trên, bất ngờ gặp xe khách 77B-005.65 do tài xế Châu Văn Hải (quê Bình Định) lùi xe từ đường nhánh phía bên trái theo chiều xe tải ra đã lấn sang phần đường bên phải. Do gặp tình huống bất ngờ, xe tải đã đâm mạnh vào phần đuôi xe khách.



Vụ va chạm khiến tài xế và phụ xe tải bị kẹp chặt vào cabin. Người dân dùng xe công nông giải cứu nạn nhân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế Lai đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai phụ xe khách và xe tải bị thương nặng.



Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong, heo chết la liệt. Ảnh: T.Anh

Tại hiện trường, xe khách bị tông văng vào phía lề bên trái đường, nằm cách hiện trường khoảng 20 m, mắc vào gốc cây và làm đỗ cổng nhà dân, toàn bộ phần đuôi bị biến dạng hoàn toàn. Xe tải nằm về phía lề phải, cách hiện trường khoảng 10 m, phần đầu bị bẹp dúm. Toàn bộ số heo trên xe tải chết la liệt.