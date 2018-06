Xe tải tông xe đang dừng trên cầu, tài xế mắc kẹt trong cabin

Rạng sáng 8-6, xe tải 66C-058.87 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương. Khi xe đang lên dốc cầu vượt Hương Lộ 2 thì đâm thẳng vào đuôi xe tải 61C-193.44 dừng đỗ trên cầu do sự cố máy móc.



Chiếc xe tải biến dạng phần đầu khiến tài xế mắc kẹt trong cabin. Ảnh H. Tâm.

Vụ va chạm khiến xe tải biển số 66 bẹp dúm phần đầu, cabin biến dạng, tài xế mắc kẹt kêu cứu ở bên trong.

Nhiều người dân phát hiện vụ việc tìm cách giải cứu tài xế mắc kẹt. Người này được đưa ra ngoài trong tình trạng chấn thương ở phần mềm.



Ảnh hưởng từ sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn ứ lúc sáng sớm. Ảnh H. Tâm.

Theo quan sát, chiếc xe tải nặng đang dừng trên cầu do gặp sự cố máy móc. Sau khi dừng phương tiện, tài xế đã đặt vật cản phía sau nhằm cảnh báo tuy nhiên do thời điểm va chạm đèn đường vừa tắt có thể do hạn chế tầm nhìn là nguyên nhân vụ việc.