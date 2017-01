Xe tải tông xe mô tô, 2 người thiệt mạng

Khoảng 4 giờ 20 phút sáng nay 6-1, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe mô tô làm hai người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết xe tải 51C-176.25 do Lương Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) điều khiển theo hướng Phan Thiết đi Phan Rang đã tông vào xe mô tô 86H6-7944 do Huỳnh Hữu Nghiêm (25 tuổi) điều khiển chở Huỳnh Ngọc Linh (23 tuổi) đều ngụ xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) chạy phía trước cùng chiều. Sau cú va chạm, xe mô tô bị kéo lê và nằm dưới gầm xe tải và hư hỏng nặng.

Hậu quả vụ tai nạn, Nghiêm thiệt mạng tại chỗ, Linh tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển xe mô tô chuyển hướng quay đầu không đảm bảo an toàn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Bắc Bình điều tra làm rõ.



Hiện trường vụ tai nạn