Xe tải xoay 180 độ, leo lề giữa cơn mưa tầm tã

Khoảng 17 giờ chiều ngày 28-8 trên đường ĐT743, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe tải biển số 29C-393.11 do tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển xe lưu thông theo hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù về ngã tư 550.

Khi xe lưu thông đến trước nhà 952 thì bất ngờ mất lái, trượt dài rồi xoay tròn 180 độ lao lên vỉa hè, tông đổ cây xanh bên đường và biển báo của nhà dân.



Xe tải tông gãy cây xanh bên đường

Tại hiện trường, xe tải nằm gọn trên vỉa hè, cây xanh bên đường bị tông bật gốc, đổ gãy. Bảng hiệu của hai hộ dân bên cạnh bị xe tải húc đổ, vỡ nát hoàn toàn. Người ngồi trong nhà hoảng loạn, la hét chạy thoát thân.

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra giữa lúc cơn mưa tầm tã có ít người qua lại nên may mắn không gây thương vong về người.

Biển hiệu của nhà dân gãy nát

Đến 18 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải quyết. Theo tài xế thuật lại, lúc đó do trời mưa đường trơn tài xế thắng gấp để tránh xe máy nên xe bị trượt đi trên đường.