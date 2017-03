Xe tập lái tông nát đầu xe bốn chỗ

Theo CSGT Công an TP Phan Thiết, chiếc xe trên do anh Đỗ Văn Xuân (40 tuổi, trú tại Hàm Tiến, TP Phan Thiết) mới mua điều khiển đã bị xe tải tập lái 86C-042.41 do học viên Trần Thanh Sang (21 tuổi, trú tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) điều khiển tông vào phần đầu xe.







Hiện trường vụ tai nạn Cú va chạm quá mạnh khiến các mảnh vỡ văng tứ tung trên đường. Xe tải tập lái leo lên lề đường trước khách sạn Minh Hiền mới dừng lại.



Được biết, anh Trần Thanh Sang là học viên đang học khóa lái xe của Trung tâm dạy nghề Quyết Thắng (Bình Thuận). Anh Sang đang tập lái theo lịch đào tạo của Trung tâm. Trên xe thời điểm xảy ra tai nạn còn có một số học viên và giáo viên hướng dẫn thực hành.