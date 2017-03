Xe tắt máy… vẫn cháy

Khi đang "giải lao" ở vệ đường, chiếc xe bỗng nhiên phát cháy dù anh Dũng đã tắt máy trước đó.



Cụ thể, khi đến Km1311+200 trên QL1A dưới chân đèo Quán Cau thuộc thôn Phú Mỹ 1, xã An Hiệp, H.Tuy An, anh Dũng dừng lại, tắt máy xe rồi đi vệ sinh thì bất ngờ xe phát hỏa, bốc cháy dữ dội.



Người dân gần đó đã dùng nước, chăn mền để dập lửa, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi phần đầu và máy của chiếc xe.

Anh Dũng cho biết chiếc xe bị cháy do Trung Quốc sản xuất và anh mua cách đây 2 năm.



Anh Dũng còn cho biết thêm, trên đường đi, tại khu vực chợ Đèo ở thôn Phong Niên, xã An Định, H.Tuy An, do xe hết xăng nên anh đã dừng lại mua nửa lít xăng của người dân bán lẻ ở đây, rồi sau đó chạy đến một cây xăng ở thị trấn Chí Thạnh, H.Tuy An đổ tiếp 20.000 đồng xăng.



Xe anh Dũng đi được quãng đường chừng 25km thì bốc cháy.



Công an H.Tuy An đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe bị cháy, lấy lời khai của anh Dũng và ông Văn.



Được biết, đây là vụ cháy xe gắn máy thứ 3 ở Phú Yên chỉ trong vòng mấy tháng qua.



Theo Đức Huy (TNO)