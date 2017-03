Xe tuần tra của CSGT gây tai nạn làm nữ sinh lớp 9 tử vong

Công an huyện đang làm rõ nguyên nhân vụ TNGT liên quan đến xe tuần tra của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh (PC67). Cũng theo Thượng tá Phi, những người có liên quan đều được lấy lời khai.

Theo các nhân chứng, khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 61 (đoạn qua xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), xe tuần tra 95A-2628 của PC67 Công an tỉnh Hậu Giang do Trung úy Nguyễn Trương Đại Lợi lái khi đang đi bỗng đột ngột lao sang phía đường bên trái, băng thêm vài chục mét nữa rồi đâm vào nữ sinh Mai Thị Hà My (14 tuổi, ngụ xã Tân Bình, học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Bình) đang đi xe đạp ở chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe tuần tra lao thẳng xuống mương nước, còn em My bị thương nặng và tử vong sau chín giờ được cấp cứu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Võ Chí Thanh - Trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Công an huyện Phụng Hiệp thụ lý điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn theo thẩm quyền. “Tuy nhiên, theo suy đoán chủ quan của tôi, có thể do anh em thực hiện nhiệm vụ tuần tra căng thẳng và kéo dài nên mệt mỏi, ngủ gật…” - Thượng tá Võ Chí Thanh nói.

GIA TUỆ