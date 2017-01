Xem xét khởi tố thêm hành vi với nhóm đánh thiếu nữ

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ Lê Thị Bảo T.(SN 2001, ngụ tại TT Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) bị một nhóm gồm ba người khác đánh đập, lột đồ và tung clip lên mạng xã hội, cơ quan Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho hay, sẽ tiến hành làm việc và cho giám định thương tích đối với nạn nhân để có thể xem xét khởi tố về tội “cố ý gây thương tích” đối với những người liên quan.



Thiếu nữ T. bị đánh và lột đồ ở quán cà phê.

Trưa ngày 20-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một đại diện cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc xác nhận đã khởi tố vụ án về tội danh “Làm nhục người khác” theo khoản 1, điều 121 BLHS đối với ba bị can gồm Lê Thị Huyền Trang (SN 1998, ngụ tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), Văn Thị Mỹ Dung (1999, xã Đại Hòa, Đại Lộc) và Lê Thị Phương Huyền (Đại Lộc) để tiếp tục điều tra vụ việc.

“Đồng thời sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành cho giám định thương tích đối với thiếu nữ T. để xem xét có thể khởi tố thêm về hành vi cố ý gây thương tích đối với ba bị can nói trên vì đã có hành vi đánh đập, lột đồ và quay clip phát lên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành vi đánh đập chưa quá mức nghiêm trọng nên bước đầu cơ quan điều tra khởi tố về tội làm nhục người khác để tiếp tục điều tra. Hiện các bị can đang được tại ngoại, nhưng không được rời khỏi địa phương trong quá trình điều tra về hành vi liên quan” nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc trên cho biết.

Theo diễn biến vụ việc từ phía cơ quan điều tra, do mâu thuẫn với T. nên trưa 18-1, Trang cùng Huyền và Lê Thị Phương Hoàn (SN 2000, ngụ Đại Lộc) cùng Dung đến quán cà phê Villa (tại thị trấn Ái Nghĩa) để tìm đánh T. Trong lúc quán vắng khách, Hiền, Dung và Trang xuống gọi T. ra để đánh và lột quần áo. Trong lúc nạn nhân la khóc, sợ bị phát hiện, ba người này lôi T. vào phòng vệ sinh để tiếp tục đánh. Trong lúc đánh, Dung là người quay và tung clip lên mạng xã hội. Trong vòng 7 phút, đã có hơn 6000 lượt chia sẻ.

Đến 19h cùng ngày, T. đến cơ quan Công an huyện Đại Lộc trình báo sự việc. Khoảng 20 phút sau, gia đình đã vận động Huyền đến đầu thú để khai nhận sự việc. Đến chiều ngày 19-1, Dung và Trang cũng đã trình diện cơ quan điều tra. Liên quan đến vụ việc, Lê Thị Phương Hoàn cùng đi với nhóm đánh T. nhưng người này được cơ quan điều tra xác định là không tham gia vào vụ việc.