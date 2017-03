Xem xét khởi tố vụ hành hung nhân viên đường sắt

(PL)- Sáng 23-10, trung tá Phan Đình Kiệm, Trưởng Công an phường 11 (quận 3, TP.HCM), cho biết công an phường đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên Công an quận 3 để xem xét khởi tố vụ Nguyễn Ngọc Bảo và Phạm Văn xô xát với nhân viên gác chắn đường sắt.

Ngày 3-8, Đậu Thị Liệu, nữ nhân viên trực gác chắn đường Trần Văn Đang (phường 11), đang ra hiệu dừng các phương tiện lưu thông, đóng thanh chắn đường ngang để tàu hỏa đi qua. Dù đã đóng thanh chắn nhưng Bảo vẫn xuống xe môtô và dỡ thanh chắn để đi qua. Chị Liệu ngăn cản liền bị Bảo hành hung làm chị ngã xuống sát mép đường ray. VÕ BÁ