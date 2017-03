Xem xét khởi tố vụ truy sát cả nhà trưởng công an xã

Ngày 26-9, UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) tuyên dương, khen thưởng đột xuất đối với công an huyện này đã có thành tích nhanh chóng bắt gọn sáu thanh niên xông vào nhà trưởng Công an xã Hòa Tâm, chém trọng thương bốn người.

Ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện, ghi nhận thành tích, trực tiếp trao thưởng 20 triệu đồng của UBND huyện và các doanh nghiệp đóng góp cho hai tập thể là công an huyện, Đội Cảnh sát hình sự công an huyện và năm cán bộ thuộc công an huyện.



Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa khen thưởng các cán bộ công an huyện này tham gia bắt nhanh các thanh niên truy sát nhà trưởng Công an xã Hòa Tâm. Ảnh: TẤN LỘC

Đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng Công an huyện Đông Hòa, nhận định đây là vụ truy sát manh động nhất ở tỉnh Phú Yên trong nhiều năm gần đây.

“Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Đông Hòa xác định đây là vụ gây thương tích rất nghiêm trọng, đối tượng rất côn đồ, sử dụng hung khí rất nguy hiểm. Do đó, chỉ sau 16 tiếng đồng hồ, toàn bộ sáu nghi phạm đã bị bắt khẩn cấp, ngay trước khi đối tượng cầm đầu vào TP.HCM lẩn trốn. Cơ quan công an cũng đã thu giữ toàn bộ hung khí, vật chứng” - Đại tá Phổ cho hay.

Cũng theo Đại tá Phổ, sáng 20-9, theo chỉ đạo của chủ tịch UBND xã Hòa Tâm, ông Trọng Toàn, Trưởng Công an xã, mời Huỳnh Tấn Tây (30 tuổi, ngụ thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm) đến trụ sở công an xã làm việc để chấn chỉnh việc Tây cùng một số thanh niên địa phương dùng loa di động đi hát rồi xin đểu tiền tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn. Tuy nhiên, Tây không đến làm việc.

Đến chiều tối cùng ngày, sau khi ăn giỗ tại một nhà trong nhóm, Tây rủ năm thanh niên gồm Nguyễn Tấn Đức (22 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi), Huỳnh Trọng Sơn (22 tuổi), Phạm Đức Nhân (23 tuổi), Phạm Văn Dịnh (22 tuổi, ngụ cùng địa phương) mang theo hung khí đi tìm đánh ông Toàn.

Tây vào nhà ông Võ Văn Hân, trưởng thôn Phước Lộc, yêu cầu ông Hân gọi điện thoại bảo ông Toàn đến để Tây nói chuyện. Khi ông Hân bảo không gọi được ông Toàn, Tây dùng dao kề cổ dọa giết trưởng thôn.

Sau đó, Tây về nhà lấy thêm nhiều hung khí như dao phay, dao Thái Lan, cây cơ đánh bi da… chia cho cả nhóm rồi chở nhau trên hai xe máy đi tìm nhà ông Toàn. Đến nơi, cả nhóm vào nhầm nhà bà Lê Thị Liệu (40 tuổi, cạnh nhà ông Toàn). Tây dùng dao cứa cổ, chém vào đầu bà Liệu vì tưởng bà này là vợ ông Toàn. Sau khi biết chém nhầm, cả nhóm xông vào nhà ông Toàn.

Vừa thấy trưởng công an xã, Tây cùng cả nhóm lao vào chém tới tấp. Khi ông Toàn dùng xô đội trên đầu để né đỡ, Tây vẫn dùng dao đâm thủng phổi làm ông gục tại chỗ.

Thấy cha mẹ ông Toàn là ông Trần Trọng Thầm (66 tuổi) và bà Ngô Thị Chơi (61 tuổi) kêu cứu, Tây cùng cả nhóm lao đến đâm chém liên tục làm hai người bị thương nặng. Nghe tiếng kêu la, một người cháu của ông Toàn chạy sang can ngăn cũng bị Tây truy đuổi. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ chạy.

“Nếu cháu ông Toàn không qua lúc đó, ông Toàn đã bị giết chết” - Đại tá Phổ nói.

Theo ông Võ Ngọc Hòa, bốn nạn nhân bị thương rất nặng hiện vẫn đang điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) gồm ông Toàn, cha mẹ ông Toàn và bà Liệu.



Nghi can cầm đầu Huỳnh Tấn Tây tại cơ quan công an.



Nghi can Huỳnh Trọng Sơn.



Nghi can Nguyễn Tấn Đức.



Nghi can Nguyễn Văn Kiên.



Nghi can Phạm Đức Nhân.



Nghi can Phạm Văn Dịnh.

Đại tá Nguyễn Quang Phổ cho biết thêm: “Bước đầu, công an huyện sẽ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra sẽ làm rõ các hành vi khác”.

Chủ tịch UBND huyện nói: “Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, coi thường pháp luật nên quan điểm của lãnh đạo huyện Đông Hòa là phải xử lý nghiêm minh để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương”.