Xếp gạch chặn đường, bị nhắc nhở liền lấy gạch ném CA

Ngày 22-3, Công an huyện Thường Tín - Hà Nội cho biết đang tạm giữ anh Vũ Văn Dậy (SN 1977, ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) để làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 21-3, Vũ Văn Dậy xếp gạch chặn ngang đường gây cản trở giao thông trong thôn.

Ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1959, Trưởng cụm dân cư) cùng ông Nguyễn Văn Được, Phó trưởng Công an xã Tự Nhiên, và anh Nguyễn Thông Mùi, công an viên xã Tự Nhiên, đến nhà Dậy để giải quyết.

Thay vì chấp hành, Dậy đã chửi bới, lấy gạch ném làm anh Mùi bị thương ở chân. Tiếp đó, Dậy còn hung hăng đập vỡ 3 gương chiếu hậu xe máy của những người đến giải quyết.

Ông Được liền gọi điện báo Ban công an xã tăng cường lực lượng. Đến khi lực lượng công an xã, công an huyện đến giải quyết, Dậy vẫn tiếp tục chửi bới và ném gạch về phía lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Thấy Dậy manh động, công an huyện đã lập biên bản, tạm giữ Dậy để điều tra, xử lý.