Xét xử băng giang hồ Cương “cầu xéo”

Theo Kim Cương (TNO)

Tú “lép” và Cương “cầu xéo” có mâu thuẫn làm ăn và tranh giành lãnh địa với băng của Bùi Thanh Minh (tức Minh “Chà già”, ngụ tại thị trấn Long Thành).Tối 26.10.2011, Tú "lép" rủ Cương "cầu xéo" cùng nhóm đàn em hẹn băng của Minh “Chà già” ra khu Cầu Xéo (H.Long Thành) để “nói chuyện”.Khi đến nơi, nhóm của Minh chỉ có 3 người nên rút lui. Lập tức, nhóm Cương rượt Minh chạy ra hướng QL51, Tú dùng ná bắn liên tiếp 3 phát bằng bi sắt làm Minh té ngã. Cương xông đến dùng dao tự chế chém Minh bị thương, tỉ lệ 3%.Cũng do mâu thuẫn với băng nhóm của Nguyễn Văn Nhật (23 tuổi, cùng ngụ tại H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) nên Cương rắp tâm trả thù. Ngày 15.4.2012, Cương điều Hoàng “chuối”, Bảo, Phú, Viễn, Phong, Thắng mang theo nhiều hung khí đến vây chém Nhật trọng thương 5%. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Cương 2 năm tù giam và các bị cáo khác mức án từ 4 đến 15 tháng tù giam.Được biết, về chuyên án phá băng Cương “cầu xéo”, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 15 vụ án, bắt giữ 51 bị can (trong đó có nhiều bị can bị khởi tố 2-3 vụ án) về các hành vi: tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cố ý gây thương tích; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đánh bạc. Cương cùng đàn em hầu hết là đối tượng hình sự cộm cán, hoạt động trên các lĩnh vực bảo kê nhà hàng, bảo kê sòng bạc, tổ chức đánh bạc, buôn bán ma túy từ các vùng giáp ranh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.Đặc biệt, băng nhóm của Cương rất manh động, có vũ khí nóng và liên quan đến nhiều băng nhóm khác từ Hải Phòng vào đến TP.HCM.