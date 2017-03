Xin con nuôi rồi đem sang Trung Quốc... bán

Ngày 29-8, Cơ quan công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã di lý vợ chồng Trương Văn Giáp (28 tuổi), Hoàng Thị Thắm (25 tuổi vợ của Giáp, cùng trú trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), Hoàng Thị Phương (43 tuổi, trú phường Quỳnh Phương thị xã Hoàng Mai) ra Cơ quan công an TP Móng Cái để khởi tố, tạm giam về tội mua bán trẻ em.

Bé trai hơn 20 ngày tuổi được các chiến sĩ công an giải cứu kịp thời và chăm sóc. Ảnh Công An nhân dân

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, vợ chồng Giáp, Thắm từng sang Trung Quốc làm việc. Tại Quảng Đông, Thắm có gặp và quen Hoa (cùng quê Nghệ An) và cho nhau thông tin, số điện thoại. Sau đó, Hoa có đặt vấn đề nhờ Thắm trở về quê tìm những bé trai mà bố mẹ bỏ rơi hoặc xin, mua lại các bé trai đưa sang Trung Quốc bán lại cho Hoa. Đồng thời, Hoa hứa sẽ trả cho Thắm từ 40 triệu đến 50 triệu đồng/bé trai.

Đầu tháng 8-2015, sau khi trở về quê, vợ chồng Thắm, Giáp đi máy bay từ Nghệ An vào TP HCM tìm trẻ sơ sinh bỏ rơi để…xin. Thắm và Giám đi đến BV Hùng Vương tìm trẻ bỏ rơi nhưng không tìm được. Thắm lân la gặp một người xe ôm trước cổng bệnh viện trình bày là bị hiếm muộn con để nhờ tìm, xin trẻ về làm con nuôi. Người xe ôm này đồng ý giúp vợ chồng Thắm tìm con nuôi.

Đến ngày 13-8, Thắm nhận được điện thoại của người xe ôm là đã tìm được một trẻ sơ sinh mà mẹ cháu lỡ có con không muốn nuôi bé. Lúc này, bụng bầu của Thắm đã lớn nên không thể đóng vai phụ nữ hiếm muộn được nên Thắm nhờ Phương đi cùng Giáp đóng vai vợ chồng đi xin con.

Giáp và Phương lại đi máy bay từ TP Vinh vào TP HCM gặp người xe ôm. Người xe ôm dẫn Giáp và Phương đến khu nhà trọ gặp một phụ nữ trẻ vừa sinh con trai được gần 10 ngày. Phụ nữ này trình bày do chồng bỏ rơi khi đang mang bầu, hoàn cảnh giờ quá khó khăn, muốn cho bé đi làm con nuôi.

Giáp và Phương đóng vợ chồng xin bế bé về quê làm con nuôi và trả cho người mẹ trẻ 20 triệu đồng tiền cảm ơn.

Sau khi đưa bé trai về Nghệ An, vợ chồng, Giáp và Phương nuôi thêm 10 ngày rồi liên lạc với Hoa để Hoa hướng dẫn đưa bé đi ra Móng Cái gặp các đối tượng trong đường dây của Hoa đưa bé sang Trung Quốc. Hoa bảo Trương Văn Giáp (28 tuổi, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) đến đưa tiền vé xe để vợ chồng Giáp, Phương đưa bé ra vùng biên Móng Cái.

Khi ra đến Móng Cái, vợ chồng Giáp, Phương bàn giao cháu bé cho Lường Thị Hiền (tự Tính, quê tỉnh Sơn La, hiện lấy chồng và sinh sống tại Quảng Đông, Trung Quốc), theo chỉ đạo của Hoa.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh Công An nhân dân.

Sau đó, tại khu vực phường Ka Long (TP Móng Cái, Quảng Ninh), Công an TP Móng Cái bắt quả tang Hiền đang bế một trẻ sơ sinh trên để đưa sang Trung Quốc bán. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm các “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh trên là Vương Thị Thành (44 tuổi, quê xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, hiện ở Quảng Đông, Trung Quốc) và Phương, Thắm. Trước đó, Phương cũng đã bán trót lọt một trẻ em sang Trung Quốc để lấy tiền lời 10 triệu đồng.

Được biết, Công an TP Móng Cái phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH TP Móng Cái bàn giao cháu bé đến Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh để nuôi dưỡng, chăm sóc. Đồng thời, liên lạc với mẹ đẻ cháu bé. Cơ quan công an TP Móng Cái đã khởi tố vụ án mua bán trẻ em và chuyển hồ sơ cùng các đối tượng trên lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Quảng Ninh mở rộng điều tra, truy bắt Hoa và các đối tượng liên quan.