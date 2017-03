Xin đến nhà thờ xưng tội trước khi đầu thú

Những kẻ thủ ác đã chạy trốn cách xa hàng nghìn km và trước khi ra đầu thú có mong muốn được đến nhà thờ để xưng tội và được cha xứ gột rửa những tội lỗi của mình đã gây ra…



Án mạng từ… câu nói đùa (!)



Theo kết quả điều tra của Công an quận Kiến An, vào khoảng 22 giờ ngày 7/10, anh Vũ Văn Đại cùng 7 người bạn, trong đó có 4 người bạn gái quê ở Thanh Hóa và đều là công nhân của Công ty giầy Phúc An (phường Quán Trữ, Kiến An) đang ngồi ăn ốc luộc tại trước cổng trường trung cấp dạy nghề xây dựng Kiến An (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An).



Do không ăn được cay, một bạn nữ trong nhóm của anh Đại có nói với chủ quán là không cho ớt vào bát nước chấm của mình. Lúc này, ở bàn kế bên cũng có 2 thanh niên đang ngồi ăn ốc nghe thấy vậy liền nói ráo hoảnh “sao bát của em lại cay hả chủ quán”.



Cho rằng 2 thanh niên có ý trọc ghẹo bạn mình, anh Đại đáp lời rằng, cay thì cố mà ăn. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xông vào nhau ẩu đả nhưng được mọi người kịp thời can ngăn nên không xảy ra hậu quả gì.



Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng không ngờ 2 thanh niên này bỏ đi một lúc sau quay lại cùng với 2 thanh niên khác lăm lăm gậy sắt và dao nhọn trong tay.



Không nói, không rằng, 2 thanh niên này nhằm nhóm anh Đại tấn công. Bị đánh bất ngờ, anh Đại chỉ kịp vơ chiếc bàn nhựa lên chống đỡ. Mặc cho anh Đại bỏ chạy, 2 thanh niên này vẫn quyết không tha, đuổi theo dùng dao đâm thấu ngực trái làm anh gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên này lên xe bỏ chạy theo hướng thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão). Còn anh Đại được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.



Truy tìm kẻ thủ ác



Ngay sau khi nhận được tin về vụ việc trên, Ban chỉ huy CA quận Kiến An xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên đã chỉ đạo các lực lượng phải khẩn trương điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng gây án...



Chiều 8/10, các trinh sát được một quần chúng cung cấp thông tin rằng, vào thời điểm ngay sau vụ án xảy ra thì thấy 4 thanh niên, trạc tuổi từ 16 đến 22, đi trên 2 xe máy có những đặc điểm giống như nhóm đối tượng gây án đi về từ hướng quận Kiến An, sau đó rẽ vào trong ngõ đi vào xóm Tràng Than (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An)…

Một chi tiết nữa do quần chúng cung cấp cũng được trinh sát đặc biệt quan tâm, đó là bộ dạng bên ngoài của nhóm thanh niên đi vào xóm Tràng Than tối hôm đó trông có vẻ không được gọn gàng cho lắm so đám thanh niên trạc tuổi.



Từ những đặc điểm trên, Ban chuyên án nhận định, nhóm thanh niên khả nghi trên có thể là những người lao động phổ thông, có điều kiện kinh tế hạn chế.



Rà soát lại trên địa bàn, cơ quan công an được biết tại khu vực xóm Tràng Than có một xóm chài gồm những người dân tứ xứ có điều kiện kinh tế rất khó khăn, hàng ngày sống bằng nghề chài lưới trên sông rồi về đây neo đậu, sinh hoạt từ nhiều năm nay.



Đối chiếu với những thông tin quần chúng cung cấp, các trinh sát lên danh sách những thanh niên ở xóm chài này, qua đó thấy nổi lên Lê Văn Sơn, có tên gọi khác là Trần Văn Sơn, sinh năm 1994.

Hiện tại Sơn đang đi chiếc xe wave BKS 16N7 – 1953, trùng với số xe do nhân chứng có mặt tại hiện trường cung cấp. Công an quận Kiến An đã củng cố, thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Sơn chính là một trong những đối tượng tham gia vụ án nên đã vây bắt khi hắn đang lênh đênh trên thuyền.



Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận: Vào khoảng 22 giờ ngày 7/10, Sơn cùng một người bạn trong xóm chài là Trần Văn Phòng (SN 1993) đang ngồi trên thuyền thì thấy Trần Văn Trường (SN 1990, là người cùng xóm chài) với Đào Mạnh Lực Anh (SN 1992, người mới ở trong Đồng Nai ra ở cùng xóm chài) từ đâu hớt hải chạy về nói: “Tao vừa bị một thằng… cười đểu, chúng mày đi với tao phang cho nó 1 trận”.

Chỉ nghe có vậy, cả Sơn và Phòng không ngần ngại từ chối mà đồng ý ngay tắp lự. Sau khi thủ sẵn trong người chiếc gậy sắt và đưa cho Lực Anh con dao nhọn, Trường phân công Sơn và Phòng mỗi người điều khiển một xe máy chở Trường và Lực Anh quay lại tìm đám thanh niên ở quán ốc luộc để “dạy” cho một bài học.

Sau một hồi hỗn chiến, Lực Anh và Trường dồn anh Đại ra sát mép đường thì bất ngờ Lực cầm dao đâm một phát chí mạng vào ngực trái, làm anh Đại gục ngay tại chỗ. Sau đó cả bọn hò nhau lên xe máy bỏ đi…



Sau khi nghe tin Sơn bị bắt, Trần Văn Phòng đã nhờ gia đình đưa đến Công an quận Kiến An đầu thú. Còn 2 đối tượng Trường và Lực Anh sau khi gây án đã lặn một hơi mất tăm.



Tiếp cận với gia đình 2 đối tượng Trường và Lực Anh, cơ quan công an được biết, Trường và Lực Anh là 2 anh em con bá con dì ruột. Thời gian vừa qua, gia đình Lực Anh ở xã Na Ngà, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) do làm ăn thua lỗ nên Lực Anh cùng bố đẻ tìm về xóm chài Tràng Than (phường Ngọc Sơn) tá túc và tìm kế sinh nhai.



Được cơ quan công an vận động, thuyết phục, bố Lực Anh nhận định, có thể sau khi gây án, con ông và Trường đã bỏ trốn vào Đồng Nai và hứa sẽ đưa con ra đầu thú mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.



Vượt qua hơn 1.000 km từ Hải Phòng vào Đồng Nai, tổ công tác của phòng PC45 CATP Hải Phòng cùng bố Lực Anh tiếp tục đi thêm hàng chục cây số đường đồi, núi để đến xã Na Ngà, huyện Định Quán. Tại đây, bố Lực Anh đã tìm gặp được Trường và con mình. Sau khi được khuyên giải, Trường và Lực Anh đều đồng ý ra đầu thú.



Tuy nhiên, là những người theo đạo thiên chúa nên trước khi ra chịu tội với pháp luật, cả Trường và Lực Anh đều mong muốn được đến nhà thờ để xưng tội và được cha xứ gột rửa những tội lỗi của mình đã gây ra…





Theo Quỳnh Minh (VNN)