Xin "đểu" không được, 8 côn đồ đánh chết 1 học sinh

Ngày 27-1, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ đánh chết em Nguyễn Phước Thành (SN 1997, ngụ khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Học sinh lớp CN3 Trường THPT Phước Long).

8 đối tượng bị tạm giữ để điều tra, gồm: Lê Thanh Hoàng (SN 1996), Trần Tân Quang (SN 1995, cùng ngụ khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang), Trần Huỳnh Danh (SN 1996), Trần Minh Trọng (SN 1995), Nguyễn Trọng Duy (SN 1993), Nguyễn Long Hồ (SN 1996), Trần Ngọc Điền (SN 1997) và Nguyễn Quốc Đạt (SN 1995, tất cả cùng ngụ phường Phước Bình, thị xã Phước Long).

Theo điều tra ban đầu, trước đó nhóm côn đồ trên xin tiền của em Thành nhưng em này không cho. Vì vậy khoảng 19 giờ ngày 25-1, Hoàng gọi điện rủ 7 đối tượng trên đến Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi để đánh.

Khi vừa vào đến sân trường, Thành bị 8 tên trên lao vào dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh tới tấp cho đến khi Thành nằm bất tỉnh dưới đất. Gây án xong 8 tên trên bỏ về như không có chuyện gì xảy ra.

Đến 20 giờ 45 phút cùng ngày, ông Vũ Văn Tỉnh là nhân viên bảo vệ của trường phát hiện Thành nằm chết trong sân trường nên gọi điện báo công an. Qua khám nghiệm tử thi, trên cơ thể Thành có nhiều vết bầm tím do bị đánh. Hiện Công an thị xã Phước Long đang khẩn trương điều tra.

Theo T. Tiến (NLĐO)