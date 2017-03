Xin đi nhờ để cướp xe máy

Băng cướp bị di lý từ Lâm Đồng về Hậu Giang.

Sáng 2/6, khi chúng tôi đến Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) cũng là lúc 2 mũi trinh sát được phân công vượt chặng đường hơn 500 km (từ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) trở về cùng với 8 tên trong băng cướp, gồm: Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi), Võ Thành Lân (19 tuổi, quê Hậu Giang), Hà Hải Triều (20 tuổi, quê Kiên Giang), Nguyễn Văn Hận Em (17 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Quốc (20 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Thị Tuyết Nga (19 tuổi, quê Cần Thơ), Võ Thị Bảo Trân (17 tuổi, quê An Giang) và Trương Thị Yến Khuyên (17 tuổi, quê Hậu Giang).

Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam - Đội phó Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, trước khi Tổ công tác gồm Đại úy Trần Duy Lâm - Đội phó Cảnh sát cùng 3 chiến sĩ di chuyển suốt đêm từ Hậu Giang để kịp đến Di Linh vào đêm 31/5, thì mũi trinh sát do Thiếu tá Trần Văn Liệu - Phó Phòng PC45 cùng các đồng sự - Đại úy Lê Doãn Lăng - Đội trưởng thuộc PC45 và Đại úy Tô Công Phú - Đội trưởng thuộc Công an huyện Châu Thành A đã có mặt và khẩn trương kết hợp cùng Công an huyện Di Linh tiến hành vây bắt các đối tượng.

Nơi bọn chúng ẩn náu là một trang trại trồng chanh dây cách đường ôtô gần 20km. Riêng Võ Thành Liêu (16 tuổi, ĐKTT tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) - một trong hai kẻ đầu vụ, ngay sau khi vụ án xảy ra, đã bị Công an Hậu Giang bắt khi hắn chuẩn bị bỏ trốn.

Vụ việc bắt đầu lúc 22h ngày 20/5 vừa qua, chị Tăng Thị Trường Thanh (33 tuổi, ngụ tại ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, Châu Thành A, Hậu Giang) trên đường di chuyển trên QL1A từ Cần Thơ về thị trấn Một Ngàn bằng xe môtô BKS 95R1-6434 thì phát hiện có 2 thanh niên đi trên cùng 1 xe môtô, loại xe Dream (không rõ biển số) chạy bám theo. Đến khu vực thuộc ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A thì hai đối tượng trên cho xe chạy vượt lên trước chị Thanh; tên ngồi sau bất thình lình chĩa dao vào người chị.

Chị Thanh kể: "Lúc này khoảng 23h, đường đã khá vắng. Sợ quá, tôi cố bình tĩnh tấp xe vào lề đường định rời xe bỏ chạy. Tuy nhiên, như đoán biết được ý định của tôi, tên ngồi sau nhanh chóng rời xe và kề dao vào cổ tôi. Rồi bọn chúng buộc tôi phải giao tài sản, tiền bạc có trong người". Chỉ trong tích tắc, chúng đã lấy của chị 2 điện thoại di động và số tiền 1,7 triệu đồng.

Thấy có bóng người chạy xe tới từ hướng cầu số 10 về thị trấn Cái Tắc, các đối tượng đã nhảy lên xe của chị Thanh rồi khởi động máy và biến mất trong bóng đêm. Nghe thấy chị Thanh kêu cứu, người đi đường cố bám theo đối tượng và dùng chân đạp, làm một tên bị ngã xuống đường. Tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng "biến mất" vào khu đất trống gần đó.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Châu Thành A đã kết hợp với Công an xã Tân Phú Thạnh trực tiếp đến hiện trường, làm việc với các bị hại và nhân chứng; đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Ngay trong ngày 21/5, Võ Thành Liêu đã bị bắt khẩn cấp.

Quá trình điều tra, Liêu khai nhận vào chiều 20/5, hắn cùng với các đối tượng: Sơn, Lân, Triều, Nga, Trân, Khuyên, Hận Em, Quốc nhậu chung với nhau tại quán nhậu Sáu Ô (thuộc quận Cái Răng, Cần Thơ). Trong quá trình nhậu, cả bọn bàn bạc nhau đi… ăn cướp để lấy tiền tiêu xài. Vậy là bọn chúng lên kế hoạch đi "ăn hàng" trên QL1A. Ba "nữ tặc" Nga, Trân và Khuyên sẽ đứng cặp mé lộ giả vờ làm công nhân đi làm ca về khuya để "đánh" vào "lòng thương hại" của những người đi đường. Khi có người (chủ yếu là nam) đứng lại hỏi, thì các đối tượng còn lại sẽ nấp trong bụi rậm nhào ra đánh người đi đường để cướp tài sản.

Sau tiệc nhậu, Liêu và Sơn tách ra khỏi nhóm đi uống cà phê. Liêu gặp Minh là bạn của Liêu hỏi mượn xe môtô biển số 65F6 - 2846 nói để đi đám cưới. Vậy là Liêu chở Sơn đi ra hướng Cần Thơ để tìm "con mồi". Tuy nhiên, sau gần cả giờ đi tìm, cả hai chẳng gặp được "con mồi" nào nên quyết định quay ngược trở về hướng Cái Tắc thì gặp chị Thanh đang đi xe máy một mình. Và bọn chúng đã bám theo, đến đoạn đường vắng, ra tay.

Theo kết quả điều tra cũng như lời khai nhận của bọn chúng, chính Sơn là người dùng dao khống chế, cướp điện thoại và xe gắn máy của chị Thanh. Còn người đạp tên Liêu ngã xuống đường là anh Cao Trường Hận, ngụ ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Võ Thành Liêu, Nguyễn Văn Sơn và các đối tượng còn lại của băng cướp sống theo kiểu bầy đàn.



Sau khi gây án, Liêu về đến nhà tắm và thay quần áo rồi đi bộ ra khu vực Xí nghiệp Chế biến thủy sản Cafatex thì gặp Minh và Mộc (chủ xe 65F6 - 2846). Tại đây, Liêu nói bị đánh bỏ xe chạy nên Liêu cùng với Minh, Mộc đi tìm xe. Chẳng ngờ, hắn đã gặp… Công an.

Cùng với thời điểm xảy ra vụ cướp nói trên, cách hiện trường vụ án thứ nhất khoảng 2,5km về hướng phà số 10, thuộc ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A (trên tuyến lộ nông thôn ấp Phú Thạnh, cặp QL1A) xảy ra vụ cướp khá táo tợn. Bị hại là anh Nguyễn Minh Đạo (24 tuổi, ĐKTT: số 555, KV. 3, phường Ba Láng, quận Cái Răng, Cần Thơ).

Theo trình bày của nạn nhân, vào khoảng 22h ngày 20/5, anh đi từ cầu Cần Thơ về nhà ở địa chỉ trên bằng xe môtô dạng Wave, sơn màu Xanh nhãn hiệu NAKASEL, do Trung Quốc sản xuất, BKS 95F1-4598. Do đã khuya, nên phà số 10 không còn hoạt động. Vậy là anh phải chạy xe vòng qua cầu Rạch Vong để về nhà. Khi anh chạy đến đường lộ nông thôn (đường vào kho xăng Chín Giang - PV) thì phát hiện có ba người nữ đang đứng ở cặp lộ nên anh có dừng xe lại. Một cô gái ra vẻ thẹn thùng, mở lời: "Anh làm ơn cho bọn em quá giang về gần kho xăng Chín Giang".

Không một chút hoài nghi, anh Đạo nhận lời chở giúp. Chẳng ngờ, xe di chuyển chưa được 200m thì từ trong bụi rậm ven đường, có hai thanh niên lạ mặt cầm cây xông ra đánh vào người anh, làm anh mất thăng bằng và bị ngã xe. Cũng lúc đó, thêm hai thanh niên khác xuất hiện, nhào đến đánh anh. Sợ quá, anh Đạo chỉ còn biết gắng sức bỏ của chạy lấy người và tri hô.

Theo lời khai của Sơn và đồng bọn, ngay sau khi thực hiện phi vụ vừa kể và nghe Liêu gặp… nạn, cả bọn nhanh chóng tìm đến một tiệm cầm đồ nọ, cầm cố hai chiếc xe môtô đã cướp được rồi đón xe đò, đi một mạch lên tận Di Linh. Tuy nhiên, chúng chẳng ngờ chưa tới 10 ngày sau khi gây án, nhờ sự giúp sức quần chúng nhân dân và các đồng sự tại Công an huyện Di Linh, các trinh sát Công an tỉnh Hậu Giang và huyện Châu Thành A đã có mặt tại nơi cả bọn đang ẩn náu.

Đại úy Tô Công Phú - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Châu Thành A kể thêm về băng tội phạm tuổi teen: "Cả bọn đều đã nghỉ học khá sớm; vô công rỗi nghề. Sơn từng bị Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ truy nã vì tội cướp và cướp giật. Sau khi kết băng với nhau, cả bọn sống theo kiểu bầy đàn và hết sức buông thả. Đây cũng bài học cảnh tỉnh cho các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý con cái mình…".





