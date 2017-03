Xin không cho, phá nát cả vườn

Công an xã Cát Nhơn điều tra, đến chiều cùng ngày đã làm rõ Phạm Hoài Bảo (SN 1995, ở xã Nhơn Hạnh, An Nhơn), Hồ Ngọc Thái (SN 1991, ở Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cùng 5 thanh niên ở thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, gồm: Lê Công Hà, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Kim Giang, Nguyễn Văn Báu đã gây ra vụ phá hoại trên.

Bọn chúng khai, khoảng 14 giờ ngày 9-5, đã bắt trộm 8 con vịt thả đàn tại cầu Đại Hào đem vào vườn đào nướng, ăn nhậu sau đó vào hồ thủy lợi tắm; trên đường đi, chúng xin dưa hấu, ông Mười không cho nhưng vẫn hái 4 quả. Tối hôm đó, bọn chúng kéo nhau quay lại phá nát đám dưa của ông Mười để trả thù.

Theo Nguyễn Hương (Bình Định Online)