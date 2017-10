Xin lỗi dân vụ trưởng công an đá thau cá

Ngày 5-10, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Krông Ana xác minh, làm rõ trường hợp ông Lê Tấn Thịnh (Trưởng Công an xã Quảng Điền) có hành động không chuẩn mực khi làm nhiệm vụ. Khi có kết quả xác minh, nếu có sai phạm sẽ đề nghị UBND huyện Krông Ana xem xét, kỷ luật đối với ông Thịnh.