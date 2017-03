Xin thuốc lá không được, quay sang cướp xe đạp

Sáng nay 3/11, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tạm giữ hai đối tượng Phạm Đức Hưng (SN 1993) và Trần Xuân Tài (SN 1994), cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản của người đi đường.



Hai đối tượng Phạm Đức Hưng và Trần Xuân Tài

Theo hồ sơ, chiều ngày 2/11, Hưng và Tài đang ngồi chơi tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì thấy anh Võ Khắc Thân (SN 1993, trú thôn Hậu Trường, xã Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị) đi xe đạp từ hướng trung tâm TP về quận Liên Chiểu tới. Tài rủ Hưng chặn đường xin thuốc.

Bị hai đối tượng chặn xin thuốc, anh Thân nói không có. Tài bảo: “Vậy đưa ít tiền mua thuốc”, anh Thân cũng bảo không có. Tài lại bảo anh Thân chở đi một đoạn, anh Thân nói xe bị hỏng nên không chở được.

Bực mình Tài cướp luôn xe đạp của anh Thân đạp đi. Anh Thân chạy theo kéo lại, rút điện thoại ra định gọi người tới giúp. Thấy vậy Tài lại đòi anh Thân phải đưa điện thoại. Thấy anh Thân kiên quyết không đưa, Hưng rút dao trong người ra chĩa về phía anh Thân đe dọa. Tài xông đến nắm cổ áo anh Thân, đánh vào mặt nạn nhân rồi hối Hưng lấy xe đạp. Anh Thân truy hô cướp, Tài bỏ chạy.

Sau đó, anh Thân đến Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) trình báo sự việc. Qua mô tả đặc điểm của các tên cướp, Công an phường Hòa Minh tiến hành mời Phạm Đức Hưng và Trần Xuân Tài đến làm việc. Tại trụ sở Công an phường, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ

Theo Công Bính (Dân trí)