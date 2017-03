Xô đẩy công an, ba anh em hầu tòa

Chiều 15-11-2007, ba anh em Hiếu cùng năm người khác (đều là công nhân xây dựng) ngồi uống rượu tại Công viên Yến Phi. Sau đó, giữa Hiếu và bạn xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau gây mất trật tự. Hai cán bộ Công an phường Xương Huân đến giải quyết, yêu cầu giải tán ra về. Hiếu vùng vằng không chịu nên họ mời Hiếu về trụ sở công an phường làm việc. Khi Hiếu không chấp hành, một cán bộ xông vào khống chế, bị Hiếu hất ra làm rơi mũ cảnh sát, còn Quí và Hồ thì xô đẩy, cản trở. Cả hai chiến sĩ cảnh sát 113 đến can thiệp cũng bị Quí, Hồ xô đẩy làm một người bị đứt cúc áo, rơi bảng tên và bị thương ở mũi.