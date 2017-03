Xô xát bảo vệ quán bar, tấn công công an viên

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 3-4, Đức cùng nhóm bạn đến quán bar Romance (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) chơi. Sau đó Đức xô xát với bảo vệ của quán bar. Nhận được tin báo, hai công an viên của xã là Lê Minh Đức và Phan Văn Tịnh đã có mặt để xử lý. Khi công an xã đến giải quyết thì Đức xông tới đấm vào mặt anh Lê Minh Đức khiến anh bị thương. Ngay sau đó Đức đã bị lực lượng Công an xã Quảng Tiến bắt giao Công an huyện Trảng Bom xử lý.

VŨ HỘI