Xô xát, bị dân phòng đánh...

Ngày 18-5, vợ chồng anh Trương Văn Phương và chị Võ Thị Kiều My thông tin với Pháp Luật TP.HCM vừa được Công an huyện Đức Hòa, Long An mời đến trụ sở để làm rõ việc bị một số dân phòng xã đánh bằng dùi cui và còng tay chiều 4-5.

Mang còng đến công an huyện cầu cứu

Hai vợ chồng anh Phương cùng là công nhân làm thuê cho một lò gạch tại xã Lộc Giang, Đức Hòa, Long An. Theo tường trình của anh Phương, khoảng 14 giờ ngày 4-5, do mâu thuẫn với gia đình một đồng nghiệp nên anh có lớn tiếng chửi bới. Lát sau, một nhóm ba dân phòng tên là Hiên, Mỹ, Hiếu đến yêu cầu anh Phương vào văn phòng của lò gạch. Chị My thấy vậy cũng đi theo.

“Sau khi hai vợ chồng tôi vô văn phòng lò gạch, họ đóng cửa, hỏi tôi vài câu rồi đấm vào mắt, dùng dùi cui đánh nhiều cái vào bụng, chân. Vợ tôi vô can cũng bị họ đánh rồi còng lại” - anh Phương trình bày.

Chị My kể tiếp: “Tôi hoảng hồn tháo chạy, mang theo cái còng trên tay nhờ người chở bằng xe máy lên trụ sở Công an huyện Đức Hòa cầu cứu”.

Vợ chồng anh Phương nhập viện từ ngày 4-5 đến ngày 10-5 với chi phí điều trị gần 3 triệu đồng. Bệnh án của anh Phương ghi: “Sưng bầm tím cánh tay phải, hông phải, mặt ngoài đùi phải, mắt trái kết mạc mắt đỏ, quanh mắt bầm tím”. Còn bệnh án của chị My ghi: “Than đau đầu và đùi phải, rách môi trên, sưng bầm tím mông phải, đầu gối phải”.





Vợ chồng anh Phương tố cáo những vết thương do bị dân phòng đánh. Ảnh: H.NAM

Công an huyện đang giải quyết

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 18-5, một người có trách nhiệm của Công an tỉnh Long An xác nhận có vụ việc dân phòng đánh người như phản ánh ở trên.

“Theo báo cáo ban đầu từ Công an huyện Đức Hòa, khi nhận được tin báo có vụ gây gổ, công an xã đã phân công một công an viên cùng nhóm dân phòng xuống hiện trường. Quá trình làm việc, do chị My đánh nhóm dân phòng trước mới dẫn đến xô xát. Theo quy định, nhóm dân phòng này được sử dụng các công cụ hỗ trợ nói trên. Còn chi tiết vụ việc, phân tích đúng sai, hướng xử lý như thế nào thì công an huyện đang giải quyết” - vị này cho biết.

Chúng tôi liên hệ UBND xã Lộc Giang thì ông Phạm Hiếu Tài, Phó Chủ tịch UBND xã, trả lời ngắn gọn: “Không biết, huyện đang làm”, rồi chỉ qua công an xã. PV gọi điện thoại cho công an xã thì một phó công an xã cũng nói không biết rồi tắt máy. PV gọi lại rồi nhắn tin nhiều lần đều không được. PV tiếp tục liên lạc với ông Lê Văn Ươi, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, nhưng vị này không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.