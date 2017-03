Xô xát khi trả tiền nhậu cuối năm, 2 thanh niên tử vong

Theo đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, công an đang điều tra truy tìm hung thủ đã đâm chết hai thanh niên do mâu thuẫn trong lúc trả tiền bữa nhậu tối 31-12-2013.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18g ngày 31-12-2013 tại quán giải khát thuộc xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre có khoảng 20 thanh niên ngồi nhậu cùng nhau. Trong lúc trả tiền thì xảy ra mâu thuẫn sau đó xảy ra xô xát giữa các thanh niên trên. Trong khi xô xát, anh Nguyễn Văn Tâm (22 tuổi, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri) và Nguyễn Văn Hậu (19 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) đã bị đâm trọng thương bằng dao. Sau đó, dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả Tâm và Hậu đã tử vong trên đường đi. Theo TTO