Xô xát kinh hoàng, một thanh niên bị chém đứt bàn tay

Ngày 11-6, Công an phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mâu thuẫn, chém nhau kinh hoàng giữa đêm khuya. Sự việc xảy ra khoảng 1 giờ 20 rạng sáng cùng ngày, tại khu vực ngã tư Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Vào thời điểm trên, hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường thì phía sau có bốn thanh niên khác đi trên ô tô tiến tới, nhóm người này cầm theo hung khí, bất ngờ nhảy khỏi xe, lao vào chém loạn xạ hai thanh niên kia.

Cuộc xô xát kinh hoàng diễn ra chỉ vọn vẹn khoảng một phút, hậu quả khiến một thanh niên bị đứt một bàn tay (chưa rõ bên tay nào), thanh niên còn lại cũng bị chém vào chân trọng thương.



Khu vực xảy ra vụ xô xát kinh hoàng.

Anh LVM, một nhân chứng tại hiện trường, cho biết do thời điểm xảy ra vụ việc là rạng sáng nên còn khá ít người qua lại, khi anh này đang ở trong nhà bỗng nghe thấy tiếng hô hoán của người trong khu phố liền chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

“Một người bị chém đứt bàn tay, một thanh niên bị chém rất sâu ở chân, cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Khoảng vài phút sau, lực lượng công an cũng có mặt tại hiện trường để xử lý” -anh M. kể lại.

Vì bị chém đứt lìa, người thân của thanh niên trên phải dùng đá để ướp lạnh bàn tay rồi mang theo tới bệnh viện. Các đối tượng đi ô tô sau khi chém trọng thương các nạn nhân đã lên xe bỏ đi ngay sau đó.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng úy Phan Văn Kiên, Trưởng Công an phường Ba Hàng, xác nhận có vụ xô xát kinh hoàng trên địa bàn. Thông tin ban đầu, nam thanh niên bị chém đứt bàn tay là Lê Trần T. (28 tuổi, trú tại phường Ba Hàng). Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Công an thị xã Phổ Yên đã trực tiếp vào cuộc điều tra.

“Lúc tôi đến hiện trường thì các nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo người dân kể lại thì có bốn thanh niên đi ô tô nhảy xuống chém hai thanh niên đi xe máy. Rất có thể nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó” -Thượng úy Kiên thông tin.

Hiện nạn nhân T. vẫn đang phải nằm viện cấp cứu nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.

Lực lượng công an đã tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của một cửa hàng trong khu vực để phục vụ điều tra.