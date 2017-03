Xô xát tại quán lẩu, một cụ ông bị đánh tử vong

Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, khoảng 20 giờ 30 ngày 21-11, anh Nguyễn Hữu Phong (35 tuổi, con trai ông Thân) cùng một vài người ngồi ăn lẩu tại cửa hàng của gia đình. Trong lúc ăn, một chiếc xe ô tô loại 16 chỗ lùi vào bãi đỗ xe vỉa hè phía đối diện, chiếu đèn pha vào mặt mọi người.



Chị Tú bị nhóm côn đồ hành hung và hiện trường vụ việc.

Bị chói mắt, anh Phong lên tiếng nhắc nhở tài xế tắt đèn để mọi người không bị ảnh hưởng nhưng tài xế không chịu. Thấy vậy, anh Phong đi sang soi đèn pin điện thoại vào mặt tài xế nói chuyện dẫn tới hai bên to tiếng. Sau đó, tài xế xe 16 chỗ đến Công an phường Hàng Mã trình báo vụ việc.

Một lúc sau, anh Thắng - cán bộ Công an phường Hàng Mã xuống mời anh Phong lên trụ sở để làm việc.

“Cùng lúc này, một phụ nữ tên P. (người quản lý bãi xe) gọi điện cho một ai đó, yêu cầu về bãi xe ngay. Chỉ vài phút sau, một nhóm thanh niên đi trên 3 – 4 chiếc xe máy và cả đi bộ đến quán, dùng cốc, ghế, vỏ chai bia đánh tới tấp vợ chồng anh tôi”, anh Trần Đăng Thọ (36 tuổi, con rể nạn nhân) cho hay.

Thấy có đánh nhau, ông Nguyễn Hữu Thân từ trong nhà chạy ra can ngăn thì bị các nghi can dùng ghế nhựa và đồ vật có trên mặt bàn đánh liên tiếp vào đầu. Chỉ đến khi nạn nhân ngã gục, các nghi can mới chịu rút lui.

Do bị thương nặng, ông Thân đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Anh Phong cùng vợ là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi) bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hàng Mã đã báo cáo lên Công an quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ.