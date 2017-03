Xô xát trong chùa, 1 người chết, 3 người trọng thương

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an quận Thủ Đức cho biết hiện đã có chỉ đạo của giám đốc Công an TP.HCM giao Công an quận Thủ Đức đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. “Hiện chúng tôi đang khám nghiệm hiện trường và chưa thể cung cấp thông tin gì thêm” - vị này nói.



Vụ việc khiến nhiều người bị thương và một người tử vong xảy ra tại chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức, TP.HCM.



Trước đó, vào khoảng 10 giờ trưa 5-10, một vụ xô xát xảy ra tại chùa Bửu Quang (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) khiến ba người bị thương và một người tử vong.





Các nạn nhân được đưa đến BV quận Thủ Đức để cấp cứu.

Thông tin ban đầu, những người bị thương được xác định là ông Nguyễn Văn M. (64 tuổi), Trần Minh Đ. (54 tuổi) và Lê Văn L. (32 tuổi)… cùng ngụ tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Nạn nhân tử vong là một cụ bà cao tuổi hiện chưa xác định được danh tính.



Hung thủ gây án đã bị bắt ngay sau đó.

Công an hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc.