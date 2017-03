Xô xát với bạn, gọi bố đến chém chết người

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào đêm 26/6, tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.



Một nhóm thanh niên tụ tập rồi xảy ra cãi vã. Trong khi lời qua tiếng lại, Nguyễn Quốc An (20 tuổi, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê) và Đặng Đình Sơn (21 tuổi, trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) đã tát vào mặt Nguyễn Văn Sĩ (18 tuổi, ở xóm 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê).



Thấy bạn mình bị đánh, nhóm của Sĩ cũng lao vào đánh nhau với nhóm của An. Được mọi người can ngăn, hai nhóm đã không xô xát với nhau nữa.



Tuy nhiên, vẫn hậm hực với việc mình bị đánh, Nguyễn Văn Sĩ đi xe máy về nhà gọi bố là Nguyễn Văn Thoái đến giúp sức. Tức giận trước việc con mình bị đánh, Thoái đã tức tốc cầm ngay một con dao quắm chạy đi tìm nhóm của An.



Gặp An, Thoái lập tức chém ngay một nhát vào gáy của An. An đã chết ngay tại chỗ do nhát chém khá mạnh và trúng vào chỗ hiểm.



Gây án xong, Thoái sợ hãi bỏ trốn ngay. Đến tối ngày hôm sau (27/6), Thoái mới đến Công an huyện Hương Khê đầu thú.



Công an huyện Hương Khê ngay sau đó cũng đã cho triệu tập các đối tượng tham gia vụ ẩu đả để điều tra, xử lý vụ việc.

