Xóa 2 ổ nhóm bán ma túy lưu động

Chỉ huy Đội CSĐT tội phạm ma tuý CAQ Hai Bà Trưng cho biết, một trong số những đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ có liên quan đến đường dây buôn ma tuý tổng hợp từ Hải Phòng về Hà Nội rồi cung cấp cho các vũ trường, quán bar. Đó là Nguyễn Thanh Tùng, SN 1976, HKTT phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. Đối tượng này có 2 tiền án về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giết người, thuê trọ tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Khoảng 20h45 ngày 7-1, tại khu vực trước cửa quán cafe Hương Việt, khu tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - CAQ Hai Bà Trưng tiến hành, kiểm tra 1 đối tượng đi xe Wave màu đỏ BKS: 16L3-0485. Đối tượng này định phi tang 3 túi nilon màu trắng nhưng không kịp.

Đối tượng trên là Nguyễn Thanh Tùng. Qua giám định, cơ quan công an xác định số tang vật thu giữ của Tùng là ketamin, trọng lượng 0,525 gam, và ma tuý tổng hợp nhóm ATS, trọng lượng 1,075 gam. Kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Thanh Tùng, các chiến sỹ công an phát hiện, thu giữ hơn 2 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Tối cùng ngày, lệnh khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của đối tượng Tùng được thực hiện. Tại đây, lực lượng công an thu giữ thêm 1 viên dạng nén màu hồng, trên bề mặt có logo in hình chữ O, xác định là ma tuý tổng hợp ketamin có trọng lượng 0,304 gam; 6 viên thuốc dạng viên nén màu vàng trên bề mặt in hình chiếc lá, là ma tuý tổng hợp nhóm ATS có trọng lượng 1,685 gam, cùng 1 cân tiểu ly.

Lời khai ban đầu của Nguyễn Thanh Tùng cho thấy, y chỉ là một đầu mối nhận ma tuý tổng hợp từ Hải Phòng lên rồi cung cấp cho dân chơi Hà Nội. CAQ Hai Bà Trưng hiện đang phối hợp cùng CATP Hải Phòng khai thác mở rộng đường dây buôn “thuốc lắc” liên tỉnh này.

Chưa đầy 1 tuần sau vụ việc trên, Đội CSĐT tội phạm ma tuý CAQ Hai Bà Trưng khám phá đường dây 3 đối tượng chuyên mua bán heroin lưu động. Chúng gồm Đặng Thị Chung, SN 1963, HKTT phường Văn Chương, quận Đống Đa, ra tù tháng 10-2008 về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; Hoàng Thanh Tùng, SN 1978, trú ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm và Nguyễn Huy Hải, SN 1978, trú ở phường Phương Mai, Đống Đa, ra tù tháng 2-2008 về tội trộm cắp tài sản.

15h30 ngày 17-1, tại trước cửa số nhà 168 phố Bạch Mai, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - CAQ Hai Bà Trưng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Huy Hải tàng trữ 1 gói heroin, trọng lượng 0,325 gam. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận trước đó nửa tiếng, y đã ra khu vực Hồ Đắc Di, quận Đống Đa mua số ma tuý trên với giá 300.000 đồng. Chiều cùng ngày, lực lượng CSĐT tội phạm về tuý CAQ Hai Bà Trưng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng bán ma tuý cho Hải là Hoàng Thanh Tùng.

Cơ quan Công an thu giữ trong người Tùng 1 gói heroin trọng lượng 0,174 gam; 1 lưỡi dao lam có dính chất bột màu trắng qua giám định sơ bộ là heroin; 2 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng. Tùng khai nhận do nghiện ma tuý nên vào lúc 18h ngày 16-1, y đã mua của Đặng Thị Chung 1 gói heroin với giá 500.000 đồng và đã sử dụng hết. Sáng hôm sau, Tùng mua của Chung thêm nửa “chỉ” heroin với giá 1,5 triệu đồng. Tùng đã sử dụng một phần, số còn lại đem bán cho con nghiện.

Tối 18-1, lực lượng chống ma tuý CAQ Hai Bà Trưng đã dẫn giải đối tượng Tùng đến khu vực y mua ma tuý. Tại ngã tư Phương Mai - Lương Đình Của, quận Đống Đa, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang Đặng Thị Chung đang mua bán trái phép chất ma tuý. Chung đang giữ 1 vỏ bao thuốc lá vinataba, bên trong có một gói giấy trắng đựng heroin, trọng lượng 1,775 gam; 2 điện thoại di động và số tiền hơn 1 triệu đồng.

Chung khai đã mua số ma tuý trên với giá 1,2 triệu đồng, đang hẹn giao “hàng” cho khách với giá 1,5 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện, cả 4 đối tượng trong ổ nhóm buôn bán ma tuý lưu động trên đã bị CQĐT CAQ Hai Bà Trưng tạm giam, hoàn tất hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Theo Minh Hà (ANTĐ)