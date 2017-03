Xóa băng ‘hai ngón’ ở khu phố Tây

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 10 nghi can có liên quan đến đường dây trộm cắp, móc túi người nước ngoài ở khu phố Tây, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Các nghi can gồm Huỳnh Thị Ngọc Dung (Dung “mứt”), Trương Hoàng Nam (Út Hiền), Nguyễn Thị Mỹ Vân (Vân “đen”), Trần Văn Tâm (Tâm “ma”), Phan Thành Trung (Trung “ngọng”), Võ Thị Sen (Bé Ba), Châu Thị Có, Huỳnh Hồ Tấn Trung, Huỳnh Văn Bình, Lê Thị Thu Sương. Ngoài ra, hai người chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp của nhóm này là Nguyễn Chí Thân (chủ cửa hàng ĐTDĐ Tuấn Anh, quận 1) và Ngô Trọng Thành cũng bị triệu tập.

Phá án vào đêm Noel

Đại úy Trần Hùng, Đội phó Đội 4 PC45, cho biết trước tình hình trộm cắp móc túi lộng hành tại khu phố Tây, cuối tháng 10-2014, Đội 4 đã xác lập chuyên án để triệt phá. Lực lượng trinh sát vào cuộc rà soát, nắm tình hình và phát hiện tại đây có bốn băng nhóm trộm cắp, móc túi do Dung “mứt”, Vân “đen”, Tâm “ma” và Sen cầm đầu. Trong đó, Dung “mứt” được xem là đối tượng cộm cán nhất.

Các nghi can trong băng “hai ngón” bị bắt giữ. Ảnh: H.T

Bốn trùm này trực tiếp tìm kiếm nạn nhân hoặc thông qua chỉ điểm của Có, Bình, Trung… Các đối tượng thường xuyên đi vòng quanh đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão… thấy người nước ngoài (chủ yếu là đàn ông) vừa rời quán bar có biểu hiện say xỉn thì điện thoại báo qua người cầm đầu. Ngay sau đó, Dung, Vân, Tâm và Sen sẽ đến giả vờ ôm ấp, rủ rê nạn nhân mua dâm, massage rồi nhanh tay móc túi lấy tiền, điện thoại… Do Tâm “ma” có nhà ở ngay khu phố Tây nên mỗi khi móc được điện thoại, tài sản của du khách, Tâm chạy ngay về nhà cất giấu. Nếu nạn nhân phát hiện tri hô thì các đồng bọn còn lại trong đường dây sẽ chịu trách nhiệm cản địa, cảnh giới công an.

Nhận định các đối tượng sẽ gia tăng hoạt động vào các dịp lễ, tết sắp tới nên ban chuyên án đã quyết định phá án vào đêm Noel sau thời gian dài mật phục, theo dõi.

Bình yên khu phố Tây

Khoảng 4 giờ sáng 25-12, trinh sát bám theo Trương Hoàng Nam đang điều khiển xe máy chở Dung “mứt” áp sát một ông Tây vừa từ quán bar Go2 đi ra. Dung xuống xe giả vờ rủ rê khách mua dâm, đồng thời nhanh tay móc túi lấy ĐTDĐ iPhone 4 của nạn nhân rồi phóng lên xe của Nam. Lập tức trinh sát ập đến bắt quả tang.

Cùng lúc một mũi trinh sát khác đồng loạt kiểm tra, tạm giữ đối với 12 nghi can trong đường dây để lập hồ sơ, sàng lọc xử lý. Đồng thời ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng ĐTDĐ Tuấn Anh do Nguyễn Chí Thân làm chủ, thu giữ 14 ĐTDĐ các loại, trong đó nhiều chiếc Thân mua lại của băng Dung “mứt”, Tâm “ma”.

Lãnh đạo Phòng PC45 nhận định khám phá băng nhóm trộm cắp, giật dọc, bắt giữ các đối tượng cộm cán đã đem lại bình yên cho du khách, người dân ở khu phố Tây đón lễ, tết an toàn. Hiện PC45 đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, đồng thời lập hồ sơ, sàng lọc các đối tượng để xử lý.