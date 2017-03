Xóa chợ ma túy ở cầu Nhị Thiên Đường

Trung tuần tháng 9-2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM kết hợp với Công an quận 8, huyện Bình Chánh đã xóa sổ được tổ chức tội phạm ma túy này.

BÍ ẨN MÁ HAI

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và quá trình nắm tình hình địa bàn, lực lượng phòng chống ma túy Công an TPHCM đặc biệt lưu ý tới cái tên Má Hai đầy huyền bí. Hồ sơ trinh sát ghi nhận Má Hai điều hành đường dây ma túy khép kín trong gia đình, thao túng hầu hết hoạt động mua bán ma túy trong khu vực và vươn dài ra các quận, huyện. Chân dung bà trùm ra sao thì ngay cả những đầu mối tiêu thụ cũng không rõ bởi ả hiếm khi xuất đầu lộ diện, gần như mọi giao dịch đều do đàn em đứng ra lo liệu. Chỉ biết rằng việc mua bán ma túy khu vực nhà Má Hai diễn ra nhộn nhịp, trung bình mỗi ngày từ 30 đến 40 đầu mối và con nghiện đến lấy hàng.

Đường Nguyễn Duy là con đường độc đạo, với nhiều hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, phức tạp, tồn tại nhiều khu nhà ổ chuột dọc kênh Tàu Hũ, hoạt động ma túy rất tinh vi, người lạ khó có thể xâm nhập. Phải mất thời gian dài triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát mới làm rõ được lai lịch của người đàn bà bí ẩn. Má Hai tên thật là Trần Thị Loan (SN 1960). Cuộc đời Loan là chuỗi ngày gắn liền với tội lỗi, từng hai lần đi tù về tội buôn bán ma túy. Sau khi chồng chết, Loan cặp với một ả ô môi tên Nguyễn Thị Vui. Tổ chức tội phạm của Loan hoạt động khá chặt chẽ, khép kín mang tính gia đình. Loan không trực tiếp lộ diện nên việc đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn. Loan thuê một số đối tượng ngồi trước nhà cảnh giới. Nhà Loan ở giáp bờ kênh nên việc bắt giữ Loan không khó, nhưng để bắt với đầy đủ vật chứng quả là không dễ.

Dưới trướng Loan có một số đàn em rất thân tín. Loan giao toàn bộ ma túy cho Nguyễn Thị Vui (SN 1967) giữ hộ. Là chỗ lối xóm lại là bà con trong dòng họ nên sau khi Vui ra tù về tội mua bán ma túy, Loan sử dụng Vui làm tay chân đắc lực cho mình. Loan còn trực tiếp bán hàng cho Nguyễn Thái Hùng (SN 1988, ngụ P12Q8) và Trần Minh Bảo (SN 1982, ngụ P10Q8). Cả hai đều là con nghiện và là dân “đá xế” chuyên nghiệp nên mỗi khi lấy hàng của Loan xong, bọn chúng phóng xe bạt mạng khiến các trinh sát đeo bám theo không ít lần hụt hơi. Sau đó, Hùng - Bảo bỏ hàng lại cho đối tượng hình sự cộm cán tên Trần Văn Phúc (tự Phúc “ma gia”, SN 1981, ngụ xã Bình Phú, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Đầu tháng 6-2013, công an bắt quả tang Phúc cùng tang vật năm phân heroin. Với năm tiền án về các tội trộm, cướp, tàng trữ trái phép chất ma túy, Phúc rất ma mãnh. Sau khi bị bắt, lợi dụng lúc sơ hở, rạng sáng 6-6, Phúc đã tháo còng trốn thoát.

TRẬN ĐÁNH QUYẾT LIỆT

13 giờ ngày 15-9-2013, Công an xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt quả tang Phúc trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, hắn chạy vào nhà dân cố thủ và lấy dao chống trả, buộc lòng công an phải nổ súng và tóm gọn tên trộm hung hăng này, thu giữ 1 xe máy, 3 điện thoại di động, hai con dao và một số dụng cụ bẻ khóa. Phúc khai đã thực hiện nhiều vụ trộm, cướp liên tỉnh. Chiếc xe máy BS: 63H7-8019 y dùng làm phương tiện đi gây án cũng là xe trộm cắp.

Đúng 12 giờ trưa 16-9, trinh sát chia thành nhiều mũi phong tỏa khu vực Đầu Voi, đường Nguyễn Duy và cầu Nhị Thiên Đường. Khi trinh sát ập vào nhà Loan tại số 971 Nguyễn Duy, P12Q8, Loan chống trả, la lối, sử dụng nhiều biện pháp nhằm phi tang ma túy xuống kênh nhưng vì bất ngờ, Loan không kịp trở tay. Tại đây, công an thu giữ khoảng 500 triệu đồng tiền mặt. Cũng tại số nhà trên nhưng được ngăn vách ra, thấy động, con gái Loan là Trần Thị Nhung Gấm (SN 1993) nhanh chóng phi tang nửa hộp ma túy xuống bờ kênh, chỉ còn lại 22,1993 gram heroin chưa kịp thủ tiêu thì bị bắt quả tang cùng người anh họ nghiện ngập tên Trần Tấn Đạm (tự Chì, SN 1989).

Tại căn nhà của Nguyễn Thị Vui ở số 950 Nguyễn Duy, công an thu giữ 202,2920 gram heroin và 14,2925 gram ma túy tổng hợp. Cùng lúc một mũi trinh sát đồng thời bắt giữ Trần Minh Bảo, Nguyễn Thái Hùng, cùng lượng lớn ma túy khi cả hai đang trên đường đi giao hàng. Các đối tượng liên quan đến đường dây ma quái của Loan - Vui cũng lần lượt bị bắt giữ gồm: Tất Ban (SN 1991, ngụ P7Q5), Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1993, ngụ P5Q8), Dương Minh Kỳ (SN 1968, ngụ P9Q8) và Trần Tấn Hòa (SN 1996, ngụ P4Q10).

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Chánh bắt tiếp đầu dưới và cũng là chị em bạn dì với Vui tên Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1977, ngụ cùng nhà với Vui) tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thu giữ 71,426 gram heroin. Ngay sau đó, công an bắt tiếp những đồng bọn của Hà là Lê Thị Nở (tự Út, SN 1977, ngụ huyện Bình Chánh) cùng con và cháu của Hà tên Trần Văn Trường (tự Nhóc, SN 1995, cùng ngụ P12Q8) và Đặng Hiếu Lợi (tự Đen, SN 1989). Do cần tiền tiêu xài nên Trường - Lợi trở thành tay sai cho Hà, nhiều lần “cõng” hàng đi giao ở khu vực Bến xe Miền Đông, cầu Xóm Củi, hầm cầu Thủ Thiêm...

Vui khai 10 bịch ma túy ở nhà mình đều là giữ giùm Loan. Mỗi khi có khách đặt hàng, Loan kêu Vui đi giao dịch, tiền công mỗi lần từ 120 đến 200.000 đồng. Loan khai toàn bộ số ma túy đều lấy của gã đàn ông ở biên giới Campuchia, sau đó đem về phân nhỏ bán lại cho Hùng - Bảo và một số đầu nậu.

Mờ mắt vì tiền, Loan - Hà - Vui đã chà đạp lên nhân phẩm, đạo đức, lao vào con đường tội ác để rồi phải đánh đổi bằng những năm tháng lao tù. Ác độc hơn, Loan - Hà còn đưa chính cả con gái, con trai và cháu của mình vào vòng lao lý, chôn vùi cuộc đời sau song sắt khi còn rất trẻ.

Theo THANH HUYỀN (CATP)