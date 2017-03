Xóa hai băng cướp vùng giáp ranh

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa triệt phá hai băng nhóm cướp tài sản, trộm và tiêu thụ tài sản chuyên nghiệp, bắt giữ 16 người. Điều đáng nói, các nghi can đều còn trẻ, nhỏ nhất mới 14 tuổi nhưng rất liều lĩnh gây án để có tiền chơi ma túy và game bắn cá.

Vừa trộm vừa cướp

Hầu hết thành viên trong hai băng nhóm bị bắt đều có hoàn cảnh gia đình không yên ấm, không được cha mẹ, người thân quan tâm nên sớm sa ngã vào nghiện ngập và phạm pháp. Phạm Thanh Tâm (thường gọi là Lít, 24 tuổi) mồ côi mẹ từ nhỏ, sớm học được những ngón nghề móc túi, trộm xe. Trong băng nhóm, Tâm có ngón nghề “đá xế” điêu luyện nhất. Trong số tám vụ trộm xe máy mà công an đã xác định được nạn nhân thì hầu hết các vụ đều do Tâm thực hiện.

Nguyễn Trung Tín (tự Tề Thiên, 18 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức) lại thường xuyên cầm đầu những thanh thiếu niên trong băng nhóm đi cướp tài sản. Điển hình vào rạng sáng 18-7, Tín cùng Vi Văn Hải, Huỳnh Minh Tiến và Giàu (chưa rõ lai lịch) đi rảo khu vực phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để “ăn hàng”. Thấy chị PTNC đang nằm ngủ bên cạnh chiếc xe Max ven QL1K, nhóm của Tín nhặt cây gỗ đánh vào mặt chị C. rồi lục túi quần lấy tiền, điện thoại và xe máy. Sau đó Tín và đồng bọn bán xe Max được 400.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cho biết quá trình theo dõi, bắt quả tang các nghi can gặp nhiều khó khăn. Băng nhóm này thường thuê khách sạn, nhà nghỉ sống vài ngày rồi thay đổi chỗ ở khác. Để triệt phá thành công, công an quận đã phối hợp với nhiều lực lượng khác như phòng cảnh sát hình sự, công an các địa bàn giáp ranh của tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

Băng trộm, cướp hơn 10 thành viên của Phạm Thanh Tâm và Nguyễn Trung Tín.





Băng cướp sử dụng roi điện. Ảnh: TK

Cướp bằng dao, roi điện

Tương tự như băng Lít và Tề Thiên, băng nhóm của Cao Văn Hào (Út lũi), Huỳnh Trọng Nghĩa, Phạm Đình Thoại, Dương Thanh Tùng thường xuyên tụ tập “đập đá” trong khách sạn và gây án cả ngày đêm. Băng này dùng hung khí, roi điện cướp tài sản người đi đường.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã thực hiện một vụ cướp và bốn vụ trộm cắp. Khi đi cướp, các nghi can đem theo dao, roi điện để sẵn sàng tấn công nếu nạn nhân chống trả.

rạng sáng 3-10, Hào, Nghĩa đi bộ trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ thì thấy anh L. đang dựng xe hiệu Honda Air Blade đứng bên đường. Hai nghi can lập tức xông đến, chĩa roi điện vào người khiến nạn nhân hoảng sợ, không dám chống cự. Lập tức hai nghi can nổ máy xe bỏ chạy, anh L. định kéo lại thì Nghĩa rút dao dọa đâm nên anh L. đành buông tay và đến công an trình báo.

Được biết tình trạng trộm cắp trong thời gian qua là vấn đề nhức nhối của quận Thủ Đức và khu vực lân cận. Lực lượng công an đã tập trung đánh mạnh vào các đối tượng, băng ổ nhóm gây án. Đồng thời chỉ đạo đội cảnh sát ma túy phối hợp làm rõ nguồn gốc số ma túy các băng nhóm sử dụng và truy xét những đối tượng cung cấp ma túy nhằm giải quyết tận gốc, không để các tệ nạn này làm phát sinh trộm, cướp.