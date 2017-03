Xóa ổ hàng cấm trong chợ, thu hàng chục vũ khí các loại

Thông tin từ công an tỉnh Lào Cai: Từ nguồn tin của quần chúng cung cấp và qua điều tra, ngày 4/1/2012, tại khu A chợ trung tâm Cốc Lếu, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Phòng PC 46 (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an thành phố Lào Cai và Ban quản lý chợ trung tâm Cốc Lếu đã kiểm tra các quầy bán hàng số 9, 10, 11, 12 tại tầng 1 khu A chợ trung tâm Cốc Lếu, có dấu hiệu tàng trữ, buôn bán hàng cấm.

Nhiều loại vũ khí bị công an thu giữ

Kết quả qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, lập biên bản thu giữ nhiều mặt hàng cấm là những loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nhập lậu từ Trung Quốc và đều không có giấy tờ chứng minh nguồn hàng lưu giữ, kinh doanh hợp pháp.

Các đối tượng là chủ hàng gồm Bùi Thị Mơ (sinh năm 1972), Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1967), Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1970) - đều trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai; Vũ Thị Thu (sinh năm 1980) - trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.

Trước cơ quan điều tra, tất cả các chủ hàng đều khai nhận đã sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) mua và vận chuyển trái phép các loại hàng nêu trên về Lào Cai bán cho những người có nhu cầu, kiếm lời lớn, lãi 10 - 15 lần so với giá gốc.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng PC46 điều tra làm rõ.

Trước đó vào hồi 15 giờ ngày 3/1, lực lượng công an thành phố Lào Cai phối hợp với công an phường Cốc Lếu bất ngờ kiểm tra một số gian hàng có dấu hiệu tàng trữ, buôn bán vũ khí tại chợ trung tâm Cốc Lếu. Qua đó phát hiện quầy hàng của đối tượng Đỗ Thị Sáu cất giấu 11 thanh kiếm các loại, 6 dao sắt, 4 rìu sắt, 4 đao sắt, 1 côn nhập lậu từ thị trấn Hà Khẩu - Trung Quốc.

Đối tượng Đỗ Thị Sáu và tang vật

Tiếp đó hồi 19 giờ cùng ngày, tại khu vực quảng trường ga quốc tế Lào Cai, lực lượng phòng PC 46 phát hiện, thu giữ của đối tượng Nguyễn Thị Chính (sinh năm 1983) 8 chiếc dùi cui, 10 đao sắt, 5 bình xịt hơi cay, 3 kiếm sắt.

Cũng trong những ngày đầu năm 2012, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện bắt giữ 3 vụ buôn bán pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc với tổng trọng lượng gần 200kg về thành phố Lào Cai bán kiếm lời.

Theo Phạm Ngọc Bằng (Dân trí)