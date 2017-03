Xóa ổ ma túy trong khu chung cư

Theo hồ sơ trinh sát, khoảng cuối năm 2013, tại khu chung cư Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) xuất hiện một số người lạ mặt thường xuyên lui tới, có biểu hiện mua bán “hàng đá”. Qua xác minh, đường dây ma túy này do Trần Văn Thiện (trú nhà A2 chung cư Thanh Khê Đông), Phạm Thị Thanh Hồng (trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) và Đoàn Ngọc Phụ (trú xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) điều hành. Theo đó, Hồng và Phụ thường đến chung cư gặp Thiện mua hàng, rồi đem bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Thiện ít khi xuất hiện, chỉ nhận nhiệm vụ kiếm mối lấy hàng rồi phân phối cho các đại lý cấp dưới. Để đối phó lực lượng chức năng, cả ba giao dịch qua nhiều trung gian và chân rết.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, giữa tháng 1-2014, cơ quan điều tra đã giăng lưới bắt quả tang Hồng và Phụ đang bán ma túy cho các con nghiện trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Khi thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thiện, công an bắt tiếp Phạm Thị Thanh Thanh đang cầm một gói ma túy, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ thêm 11 gói ma túy dạng đá (21 g), một số vật dụng để phân chia, bán lẻ ma túy. Từ lời khai của các đối tượng trong đường dây, công an tiếp tục bắt Trương Văn Hưng và Tạ Phi Hùng (cùng ngụ quận Thanh Khê). Tang vật thu giữ gồm 11 g ma túy đá. Khi bị vây bắt, Hưng đã vứt hàng phi tang và dùng dao bấm, bình xịt hơi cay để chống trả nhằm thoát thân nhưng không thành.

L.THỦY