Xóa sổ 13 điểm thầu đề liên quận

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó trưởng Phòng PC45, 16h45' ngày 22/8, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội 5, Đội 3 và Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra 13 địa điểm thầu đề trên địa bàn quận 11, Tân Bình, Bình Tân và Tân Phú. Lực lượng phối hợp tiến hành lập biên bản tạm giữ 27 đối tượng và thu giữ tang vật gồm hơn 300 triệu đồng, 266 tờ phơi đề, 20 máy fax, 24 máy tính, 4 cuốn sổ cộng phơi đề, 10 tờ kết quả xổ số…

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, tổng thầu của đường dây thầu đề này là Võ Thị Kim Tuyến (50 tuổi), hoạt động thầu đề tại nhà ở số 543 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Trước đây, Tuyến làm nghề bán bánh mì và ghi số đề dạo. Sau khi tích cóp được một số vốn, năm 2010, Tuyến tổ chức làm thầu đề nhỏ rồi dần dà trở thành một trong những thầu đề lớn ở TP Hồ Chí Minh. Chỉ sau 3 năm làm thầu Tuyến mua khá nhiều nhà, đất trị giá hàng chục tỷ đồng. Riêng căn nhà 543 Tân Kỳ Tân Quý rất bề thế, cao 3 tầng, để đột nhập vào đây, các trinh sát hình sự phải trèo tường lên lầu 1 thì mới bắt được quả tang hoạt động thầu đề của Tuyến. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng Công an, Tuyến đã kịp tiêu hủy hàng trăm phơi đề bằng cách xé bỏ và nhúng vào nước. Do vậy mà Công an chỉ thu được 85 phơi đề và 61 triệu đồng tiền mặt.

Tuyến khai, để hoạt động thầu đề, thị thuê 3 đối tượng Lê Thị Hằng (27 tuổi), Võ Minh Ngọc (21 tuổi) và Võ Nguyễn Xuân Thanh (20 tuổi) làm nhiệm vụ nhận và cộng phơi đề với mức lượng từ 1,5-2,5 triệu đồng/tháng. Trung bình mỗi ngày, Tuyến nhận từ 300-500 triệu đồng tiền phơi đề từ 8 đại lý cấp 1, thu lợi bất chính từ 10-15 triệu đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền phơi đề còn cao hơn nhiều, những bữa "hên" (không có người trúng số hoặc trúng ít) thì Tuyến thu lợi hàng trăm triệu đồng nhưng có những lúc "bão" (nhiều người trúng với số tiền lớn) Tuyến cũng thua đậm. Nhưng chung quy lại, Tuyến kiếm lời hàng tỷ đồng mỗi tháng là chuyện bình thường.

Dưới trướng của Tuyến là thầu đề cấp 1 Võ Thị Thanh Vân (47 tuổi), trước đây hoạt động tại nhà ở số 36, Lê Lộ, phường Phú Thọ Hòa (Tân Phú) nhưng sau đó bị động và chuyển sang số nhà 591/5, Bình Thới, phường 10 (quận 11). Vân từng có một tiền án về tội "tổ chức đánh bạc" và bị xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2007. Sau khi ra tù, Vân "gác kiếm" một thời gian, sau đó thì ngựa quen đường cũ. Từ năm 2011, để qua mắt cơ quan chức năng, Vân mở tiệm bán đồ phong thủy và trực tiếp đứng ra kinh doanh.

Còn hoạt động thầu đề Vân thuê Trần Thị Mỹ Hạnh (46 tuổ) nhận phơi đề từ 5 đại lý cấp 2, sau đó giao phơi này lại cho Nguyễn Thị Xíu để Xíu đem về cho Vân và được Vân trả công 100.000 đồng/ ngày. Sau khi nhận phơi, Vân sẽ chuyển cho tổng thầu là Xuyến để hưởng tiền "cò". Sau hơn 2 năm hoạt động, Vân cũng giàu lên thấy rõ vì theo thị khai, làm đại lý thì chỉ có hưởng lợi chứ không có rủi ro. Nếu ít người trúng số thì nhận "hoa hồng" từ tổng thầu mà nhiều người trúng số thì ăn được phần trăm tiền chênh lệch chung đề.

Hiện vụ việc đang được Đội 8, PC45 thụ lý điều tra mở rộng vụ án.





