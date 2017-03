Xóa sổ băng bảo kê của Hiếu "Sport"

Đây là một băng nhóm do Võ Hoàng Hiếu, tự Hiếu "Sport" (40 tuổi, ngụ tại ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang) cầm đầu. Chúng hoạt động với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, nhiều lúc táo bạo và trắng trợn làm cho người dân trong khu vực hết sức lo lắng.

Theo phản ánh của quần chúng và đơn tố giác của người bị hại về việc có một nhóm người chuyên tổ chức đá gà, đòi nợ thuê và đâm chém nhau ở địa bàn xã An Hòa, huyện Chợ Mới. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng PC45 lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Qua thẩm tra, xác minh, Cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở tài liệu về những hành vi của Võ Hoàng Hiếu và đồng bọn về việc chúng đã tổ chức đá gà, đánh bạc, bảo kê, đòi nợ thuê... xác định được tên cầm đầu chính là Hiếu "Sport".

Băng nhóm tội phạm này hoạt động khá lâu và đã gây nên nhiều bức xúc, lo lắng cho người dân ở khu vực huyện Chợ Mới cũng như ở các địa bàn lân cận. Dưới trướng của Hiếu có hàng chục tên đàn em giang hồ, trong đó có nhiều tên "số má", sẵn sàng làm theo lệnh của Hiếu cho dù đó là lệnh bắt giữ người, chém người, trấn lột tài sản... bất chấp cả tính mạng của người bị hại. Hiếu là một tên tội phạm hết sức nguy hiểm, có nhiều thủ đoạn trong hoạt động tội phạm cũng như đối phó với cơ quan chức năng và che mắt những người xung quanh.

Chính vì tinh vi như vậy nên Hiếu và đồng bọn đã hoạt động phi pháp một thời gian dài mới bị phát hiện. Vốn là một tên tội phạm gian xảo và ranh ma, trong khi lực lượng chức năng đang thẩm tra xác minh thì Hiếu "đánh hơi" thấy không ổn, nên đã gom gần như toàn bộ tài sản, tiền vàng có được do phạm tội, đem đi nơi khác cất giấu.



Hiếu "Sport" và tang vật thu được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an xác định được, Hiếu và một số tay chân thân tín chạy sang TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) thuê khách sạn để ẩn náu, nghe ngóng tình hình. Tuy ở tại Vĩnh Long, nhưng Hiếu luôn cảnh giác và di chuyển thường xuyên chứ ít khi y ở lâu 1 chỗ. Qua theo dõi và giám sát đến ngày 26/10, khi phát hiện Hiếu và Phạm Trung Hậu (1 đàn em của Hiếu) đi trên xe ôtô BKS 52U-2616, do Hiếu trực tiếp lái đến khu vực cầu Mỹ Thuận, lực lượng PC45 Công an An giang đã phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long đón chặn và bắt giữ. Qua khám xét người và xe, lực lượng Công an thu được một lượng lớn tiền và vàng. Khai thác nhanh 2 tên bị bắt, củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 27/10 truy bắt tiếp 2 tên đồng bọn là Nguyễn Long Rin (21 tuổi) và Nguyễn Quốc Việt (26 tuổi) cùng ngụ tại xã Long điền B, huyện Chợ Mới, An Giang.

Sau đó cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét nhà của Hiếu thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Tổng số tang vật đã thu giữ gồm: 1 xe ôtô 7 chỗ hiệu Captiva; 44 nhẫn vàng các loại, 5 dây chuyền, 2 lắc tay (tổng cộng trên 34 lượng vàng); 2.128 USD; 31.270.000 VND; 38 cặp cựa gà bằng kim loại, 1 côn nhị khúc bằng kim loại, 1 súng hơi, 1 kiếm và nhiều tài liệu khác…

Khai thác khẩn trương những tên đã bị bắt kết hợp các biện pháp xác minh củng cố chứng cứ, xác định những tên đồng bọn đang lẩn trốn và giám sát chặt mọi di biến động của chúng, ngày 1/11, Phòng PC45 đã đồng loạt ra quân truy bắt, khám xét nhà của 3 tên, gồm: Lê Thanh Giàu (45 tuổi ngụ tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang); Phạm Ngọc Vinh (33 tuổi) và Nguyễn Văn Mo (25 tuổi) cùng ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang. Khám xét nhà các đối tượng này thu được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án.

Sau khi bị bắt, các đối tượng đã khai báo về hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn, có tên thành khẩn khai báo rất tốt nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Còn những tên tẩu thoát và đang lẩn trốn ở ngoài xã hội hãy nhanh chóng ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, nếu cố tình trốn tránh cơ quan điều tra sẽ truy nã và bị nghiêm trị theo pháp luật.

Đề nghị mọi người ai biết đồng bọn của chúng lẩn trốn ở đâu xin báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền nơi gần nhất. Đề nghị những ai từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm này hãy đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an An Giang để tố cáo những tội ác và hành vi vi phạm pháp luật mà chúng đã gây ra hoặc qua số điện thoại 076-3850276; 076-3850277.





